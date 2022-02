JO 2022: Jacobellis, l’or après la grosse lose

Sacrée championne olympique de snowbardcross devant la Française Chloé Trespeuch ce mercredi, l’Américaine Lindsey Jacobellis (36 ans) s’est relevée après l’humiliation subie à Turin en 2006.

A Turin en 2006, elle avait été moquée, son nom était synonyme de lose et de prétention. En tête du snowboardcross olympique avec trois secondes sur la Suissesse Frieden avant la dernière bosse, l’Américaine Lindsey Jacobellis (36 ans) avait fait le show en tentant un grab. Elle s’était ramassée, laissant l’or à la Suissesse et récupérant l’argent. Seize ans plus tard et après cinq sacres mondiaux, la skieuse du Connecticut a terminé son histoire olympique avec la médaille d’or devant Chloé Trespeuch.

Une consécration. Une libération surtout. "Ça a été une longue route pleine de challenges avec beaucoup de hauts mais aussi beaucoup de bas, reconnaît-elle. Mon histoire, c’est une grande histoire de persévérance. Plusieurs fois j’ai reculé, je suis revenu en arrière à cause de blessures ou simplement des moments où on est moins bien. Je suis vraiment heureuse d’avoir eu tout ce soutien depuis des années et aujourd’hui avec mes entraîneurs, mes techniciens, mes coéquipières. C’est incroyable."

Lindsey Jacobellis lors de sa chute aux JO de Turin 2006 © AFP

Elle assure ne pas avoir faut une obsession de cette quête olympique Après Turin, Vancouver (5e en 2010), Sotchi (7e en 2014), puis Pyeongchang (4e en 2018). "En fait, je me suis souvent répétée ‘ce n’est pas grave si je ne reviens pas à la maison avec une médaille’, explique-t-il. Je voulais seulement prendre du plaisir dans la course. Disputer à Pékin mes cinquièmes Jeux Olympiques c’est déjà un accomplissement. Ce matin, je voulais me concentrer manche après manche. Aujourd’hui c’était mon jour. Peut-être que ça aurait pu tourner de mille façons différentes à un autre moment, en faveur d’une autre fille. Aujourd’hui, c’était pour moi."

"Il était hors de question de penser au passé"

Le chemin parcouru depuis 2006 et ses nombreux succès ne l’ont pas vraiment fait cogiter au moment du dernier saut à négocier avant la ligne d’arrivée. Elle est restée sobre avant de lever les bras en vainqueur. "Il était hors de question de penser au passé, a-t-elle conclu. Je me suis concentrée sur ma technique et ma stratégie particulières à chaque run."