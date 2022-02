JO 2022: apothéose espérée sur le biathlon, les Bleus ambitieux en skicross... Le programme du vendredi 18 février

La journée de vendredi s'annonce dense pour le clan tricolore aux Jeux olympiques de Pékin. Avec les deux mass-starts au programme, la France a de sérieuses chance de médaille(s) en biathlon. Les Bleus seront également très ambitieux en skicross.

Après une journée sans médaille ce jeudi aux Jeux olympiques de Pékin, les chances de podium(s) seront nombreuses vendredi pour la France. A trois jours de la fin des JO, les Bleus auront plusieurs belles munitions pour tenter de faire gonfler le compteur de médailles, bloqué à 13 depuis le magnifique sacre de Clément Noël.

Pour ses deux dernières épreuves, le biathlon nous offre un final en feu d'artifice. La mass-start femmes, initialement prévue samedi, a été avancée à ce vendredi en raison des températures glaciales sur le site de Zhangjiakou et aura lieu à 8 heures heure française, soit deux heures avant la mass start hommes. Les filles (Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Bescond, Julia Simon), qui ont terminé à une décevante 6e place sur le relais, auront à coeur de finir en beauté.

Les Bleus très ambitieux sur le skicross

Alors que Quentin Fillon Maillet vise un improbable Grand Chelem (six podiums en six courses), les autres garçons (Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude) voudront quant à eux décrocher une première médaille individuelle sur la mass-start hommes.

Sur le skicross, l'équipe de France masculine est très ambiteuse. Avec Terrence Tchiknavorian et Bastien Midol, respectivement 2e et 3e mondiaux, François Place, vice-champion du monde en titre et Jean-Frédéric Chapuis, champion olympique en 2014, les espoirs de médaille et même de titre sont grands. De là à rééditer l'incroyable triplé de Sotchi ?

Le programme du vendredi 18 février

Biathlon

(08h00) Mass-start femmes. Avec Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Bescond et Julia Simon



(10h00) Mass-start hommes. Avec Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude)



Bobsleigh



(13h00) Bobsleigh à deux femmes 1re manche. Avec Margot Boch et Carla Senechal



(14h30) Bobsleigh à deux femmes 2e manche



Curling (tournoi hommes)



(07h05) Finale: A déterminer



Curling (tournoi femmes)



(13h05) Demi-finale: Suède-Grande-Bretagne



(13h05) Demi-finale: Japon-Suisse



Freestyle



(02h30) Half-pipe femmes. Finale



(04h45) Skicross hommes. Phase de classement. Avec Terrence Tchiknavorian, Bastien Midel, François Place, Jean-Frédéric Chapuis



(07h00) Skicross hommes. Huitièmes de finale



(07h35) Skicross hommes. Quarts de finale



(07h54) Skicross hommes. Demi-finales



(08h15) Skicross hommes. Finale



Hockey sur glace (tournoi hommes)



(05h10) Demi-finale: Finlande - Slovaquie

(14h10) Demi-finale: Comité Olympique Russe - Suède



Patinage artistique

(11h30) Couples Couple



(11h30) Programme court Couple



Patinage de vitesse

(09h30) 1000 m hommes