JO 2022: la France s'accroche au Top 10 du tableau des médailles

La France figure toujours, jeudi à Pékin, à la 10e place du tableau des médailles des JO 2022. La délégation tricolore n'a pas enregistré de podium au cours de cette journée. Les épreuves de biathlon, vendredi, pourraient bouleverser le classement.

Sans nouveau podium au cours de la 13e journée d'épreuves des Jeux olympiques d'hiver 2022, qui s'est déroulée jeudi, la France se maintient malgré tout à la 10e place du tableau des médailles. Les Bleus comptent toujours 13 récompenses au total, dont 4 en or, 7 en argent et 2 en bronze.

>> JO 2022: infos et résultats en direct

Heureusement pour la délégation tricolore, le Canada, 11e, a dû se contenter en skicross femmes de l'argent avec Marielle Thompson. Par contre, la Suisse (8e) et la Russie (9e) ont pris leurs distances en décrochant chacune un titre olympique.

La Norvège est toujours solide en tête du classement, avec 14 médailles d'or, 7 en argent et 8 en bronze. L'Allemagne est deuxième, avec 10 sacres. Les États-Unis complètent le podium, avec 8 victoires. À noter que la Suède a doublé la Chine, grâce à la victoire de Sandra Naeslund et au nombre supérieur de médailles de bronze (4 contre 2). Le nombre de nations distinguées à Pékin n'a pas changé au cours des dernières 24h et se stabilise à 28.

L'apothéose en biathlon?

La France a de sérieuses chances de rattraper le Comité olympique russe, voire la Suisse, avec les deux mass-start de biathlon. Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude seront au départ de l'épreuve masculine. Pour les femmes, ce sera Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Bescond et Julia Simon.

Des Français sont aussi en lice en skicross hommes: Jean-Frédéric Chapuis, Bastien Midol, François Place, Térence Tchiknavorian. Et pour la première fois, une équipe est alignée en bobsleigh à deux femmes avec Margot Boch et Carla Sénéchal.