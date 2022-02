JO 2022: la France réintègre le top 10 du tableau des médailles après la belle journée de dimanche

Avec trois nouvelles breloques, dont une en or ce dimanche, l'équipe de France remonte à la 10e place du classement des médailles ce dimanche. Le mano à mano entre la Norvège et l'Allemagne se poursuit en tête.

Le beau week-end de l'équipe de France se poursuit. Avec trois nouvelles médailles, dont l'or de Quentin Fillon Maillet sur la poursuite en biathlon, la délégation tricolore compte désormais 10 breloques (2 en or, 6 en argent et 2 en bronze). Les deux dernières ont été conquises par Mathieu Faivre lors du géant en ski alpin et par le relais masculin en ski de fond. Après cette belle journée, la France double donc l'Italie, mais reste derrière la Suisse, qui compte trois titres après l'or de Marco Odermatt sur le géant.

Le duel Norvège-Allemagne se poursuit

La tête du classement est occupée par la Norvège, qui a repris la première place à l'Allemagne après le sacre de Marte Olsbu Roiseland lors de la poursuite féminine en biathlon et le bronze de Tiril Eckhoff. La belle journée norvégienne s'est poursuivie avec l'argent de Tarjei Boe sur la poursuite masculine et du relais en ski de fond. En revanche, c'est une journée blanche pour l'Allemagne, dont le compteur reste bloqué à 14. Grâce à la médaille d'or d'Erin Jackson sur le 500m femme en patinage de vitesse, les Etats-Unis retrouvent le podium de ce classement des médailles.

Tableau des médailles des Jeux olympiques 2022 dimanche

Or Argent Bronze Total

1. Norvège 9 5 7 21

2. Allemagne 8 5 1 14

3. Etats-Unis 6 5 1 12

4. Pays-Bas 6 4 2 12

5. Suède 5 3 3 11

6. Autriche 4 6 4 14

7. Comité Olympique Russe 4 5 8 17

8.Chine 4 3 2 9

9. Suisse 3 0 5 8

10. France 2 6 2 10

11. Italie 2 5 4 11

12. Japon 2 4 5 11

13. Slovénie 2 2 2 6

14. Canada 1 4 9 14

15. Corée du Sud 1 3 1 5

16. Australie 1 2 1 4

17. Finlande 1 1 2 4

18. Hongrie 1 0 2 3

19. République tchèque 1 0 1 2

20. Nouvelle-Zélande 1 0 0 1

Slovaquie 1 0 0 1

22. Biélorussie 0 1 0 1

Espagne 0 1 0 1

24. Belgique 0 0 1 1

Lettonie 0 0 1 1

Pologne 0 0 1 1