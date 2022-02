JO 2022: "On entre dans l'histoire", l'immense satisfaction des Bleus après l'argent sur le relais

Les Bleus, emmenés par un Quentin Fillon Maillet qui entre encore un peu plus dans l'histoire, ont remporté la médaille d'argent ce mardi sur le relais des Jeux olympiques de Pékin. A l'issue de la course, les Français étaient conscients de l'exploit et ne boudaient pas leur plaisir.

Une médaille dans une course collective a toujours une saveur particulière, et l'immense bonheur des Français à l'issue du relais hommes en biathlon en est une nouvelle preuve. Ce mardi, aux Jeux olympiques 2022 de Pékin, Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet ont terminé deuxièmes du 4x7,5km derrière la Norvège et n'ont pas caché leur immense joie à l'arrivée.

>> JO 2022: toutes les infos en direct

"On est une bande de potes, on avait envie de concrétiser", a savouré Fabien Claude au micro de France Télévisions. "C'est magnifique, on a tous fait le job aujourd’hui. On ne pouvait pas rêver faire un meilleur relais." Après la course, Quentin Fillon Maillet, qui entre encore un peu plus dans l'histoire des Jeux, a lui aussi tenu à souligner la belle alchimie qui règne dans ce relais.

Une grande première depuis 2006

"J’étais très stressé", a confié le désormais quintuple médaillé olympique au micro de RMC après la course. "J’avais très envie de partager ça avec les copains, on est une belle bande de potes. Je ne me bats pas pour des records ou pour une médaille de plus, je me bats vraiment pour l’équipe. C’est un pur moment de bonheur."

La satisfaction est immense. Pourtant, le quatuor n'a pas mis fin à la disette du relais masculin, jamais titré dans l'histoire des JO. ”Ca fait quatre olympiades (trois en réalité, ndlr) qu'on alignait des grosses équipes sans faire de médaille. Là, c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On n'a pas le droit à l'erreur sur le relais, ils ont été super solides. On a pensé au plus beau des métaux pendant un moment, mais on se satisfait de celui-ci, je vous l’assure”, a résumé Stéphane Bouthiaux, le patron du biathlon français, sur France Télévisions.

“Ce n'était pas arrivé depuis 2006 (la France avait décroché le bronze à Turin grâce à J. Robert, V. Defrasne, F. Cannard et R. Poirée, ndlr), une génération qui nous a tous bercés", a assuré Emilien Jacquelin auprès de France Télévisions. "On entre dans l'histoire du biathlon français." Les Tricolores ont une dernière occasion, vendredi sur la mass start, d'en écrire une nouvelle belle page.