JO 2022: l'objectif de médailles ambitieux fixé aux Français

Brigitte Henriques, la présidente du CNOSF, a fixé ce vendredi l’objectif de médailles de la délégation tricolore lors des Jeux olympiques de Pékin. La France vise une quinzaine de breloques et espère maintenir son rang de Pyeongchang en 2018.

Pendant que Perrine Laffont et Benjamin Cavet décrochaient leur qualification pour la finale en ski de bosses, le reste de la délégation tricolore continuait d’arriver à Pékin pour y disputer les Jeux olympiques. Notamment le porte-drapeau Kevin Rolland dont les images des tests Covid ont marqué les esprits. En amont de la cérémonie d’ouverture ce vendredi, le Comité national olympique et sportif français a tenu une conférence de presse. L’occasion pour sa présidente Brigitte Henriques de fixer les objectifs des Bleus et des Bleues en Chine.

"On est prêts", a assuré la patronne du CNOSF depuis son domicile en France où elle est confinée après avoir été diagnostiquée positive au Covid et ne pas avoir donc pu rallier la Chine. "Les objectifs de la délégation, c’est de faire aussi bien qu’à Pyeongchang en 2018, a poursuivi la dirigeante. Se maintenir au niveau qui était le nôtre sur les deux dernières éditions."

>> Les JO de Pékin en direct

"En dessous de 10 médailles ce serait une déception" pour le ski

Lors des JO de Pyeongchang, voilà quatre ans, la France avait décroché 15 médailles dont cinq titres. Forcément les trois titres décrochés en biathlon (relais mixte et doublé de Fourcade en Mass-Start et poursuite) avaient fait un bien fou à la délégation tricolore alors que le ski alpin était revenu avec seulement deux breloques en argent et une en bronze.

Toujours en visioconférence, Nathalie Péchalat, la présidente de la Fédération Française des Sports de Glace a pris la parole. Egalement positive au Covid, l’ex-sportive n’a pas pu non plus se rendre à Pékin, et a pour le moment effectué un test négatif sur les quatre qu’elle doit fournir pour rejoindre la délégation à Pékin. "J’espère être en Chine le plus rapidement possible", a lancé l’ancienne patineuse. Egalement cheffe de mission sur ces JO, elle joue ce rôle à distance et avoue que ce contretemps covid a été "compliqué à accepter".

La présidente de la fédération française de ski Anne-Chantal Pigelet-Grevy a annoncé que les athlètes de ses disciplines "étaient en capacité de décrocher une médaille dans quasiment toutes les disciplines. Ils abordent les jeux avec beaucoup d’appétit d’envie et d’ambitions. En dessous de 10 médailles ce serait une déception, au-dessus de 15 une véritable satisfaction."

Avec sous l'égide de sa Fédération des sports habituellement grands pourvoyeurs de médailles comme le biathlon, le ski freestyle, le snowbaord et l'alpin, la dirigeante ne manque pas d'ambition. Et Anne-Chantal Pigelet-Grevy de conclure en souhaitant "bon vent" aux athlètes. Ce qui ne manquera pas de faire sourire les biathlètes.