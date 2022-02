JO 2022: "Un mépris du sport propre", les Etats-Unis en colère contre la Russie dans l'affaire Valieva

Alors que le TAS a décidé de ne pas suspendre Kamila Valieva, contrôlée positive à un produit dopant avant les Jeux olympiques 2022 de Pékin, les Etats-Unis et le Canada n'ont pas du tout apprécié cette décision.

Une décision qui ne plaît pas à tout le monde. Alors que le TAS a décidé de ne pas suspendre Kamila Valieva, contrôlée positive à un produit dopant avant les Jeux, les Etats-Unis et le Canada ont exprimé leur colère. "Nous sommes déçus par le message envoyé après cette décision. C'est une responsabilité collective de toute la communauté olympique de protéger l'intégrité du sport et de demander à nos athlètes et nos coachs concernés de respecter les normes les plus élevées. Aujourd'hui, ce droit est refusé. Cela semble être un nouveau chapitre dans le mépris systémique et omniprésent du sport propre par la Russie", écrit la présidente de l'USOPC, Sarah Hirshland.

De son côté, le comité olympique canadien se dit "extrêmement déçu" du résultat. "Le COC est pleinement engagé en faveur d'un sport propre et nous croyons fermement que personne impliqué dans le dopage ou d'autres pratiques corrompues n'a sa place dans le mouvement olympique. Nous apprécions que le CIO (comité international olympique) et l'ISU (union internationale de patinage) aient chacun fait appel à la division du tribunal arbitral du sport aux Jeux de Pékin pour demander que la suspension provisoire de l'athlète russe soit rétablie", dénonce le Canada dans un communiqué.

Un sentiment partagé par l'Agence Mondiale Antidopage. "Bien que l'AMA n'ait pas reçu la sentence motivée, il semble que la formation du TAS ait décidé de ne pas appliquer les termes du Code, qui ne permet pas de faire des exceptions spécifiques en ce qui concerne les suspensions provisoires obligatoires pour les 'personnes protégées', y compris les mineurs", confie l'institution dans un communiqué.

L'AMA n'a pas dit son dernier mot

Le département indépendant Intelligence et Investigations de l'AMA va se pencher sur la question du personnel d'encadrement de Kamila Valieva. "Selon les termes du Code, lorsqu'un mineur est impliqué dans une affaire de dopage, il est nécessaire d'enquêter sur le personnel d'encadrement de cet athlète. RUSADA (comité disciplinaire de l'Agence russe antidopage) a déjà indiqué qu'elle avait entamé ce processus."

Plus tôt dans la matinée, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a autorisé la Russe Kamila Valieva à poursuivre la compétition. La patineuse a été contrôlée positive à un produit dopant avant les Jeux, mais elle va pouvoir tenir son rang sur l'épreuve individuelle de patinage artistique ce mardi.

La juridiction sportive a confirmé la levée de la suspension provisoire de l'adolescente de 15 ans, considérant que la priver d'épreuve avant même d'avoir examiné le fond de l'affaire lui causerait un préjudice "irréparable".