JO 2022: un record du monde pour Papadakis et Cizeron, en tête après l'épreuve de danse rythmique

Le duo français formé par Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron a pris la première place de l'épreuve de danse rythmique, samedi aux JO 2022. L'épreuve finale, de danse libre, est prévue dans la nuit de dimanche à lundi. Avec, peut-être, une médaille d'or à la clé.

Ils sont plus que jamais proches de cette médaille d'or qu'ils chassent depuis des années. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui faisaient samedi leur entrée en lice dans les Jeux olympiques d'hiver 2022, ont terminé en tête de l'épreuve de danse rythmique. Ils ont obtenu la note de 90,83, après avoir patiné sur la glace du Palais omnisports de la capitale de Pékin au son de Made To Love, U Move I Move de John Legend. Le duo français a, au passage, amélioré son propre record du monde, qui était auparavant de 90,03 et datait de 2019.

"On était très stressé, mais ça s’est super bien passé. C’était beaucoup de soulagement. On a fait la moitié du chemin", a confié Gabriella Papadakis. De quoi être sereine avant l'épreuve finale de lundi? "L’expérience fait qu’on apprend à se faire croire à soi-même qu’on est serein. Ce qui n’est pas le cas. On le fait croire aux autres, c’est la seule façon de performer", a logiquement tempéré la patineuse, quatre ans après la désillusion de Pyeongchang 2018 (leurs espoirs de titre s'étaient envolés à la suite d'une mésaventure vestimentaire).

La médaille d'or lundi au petit matin?

Deux duos concurrents étaient à surveiller dans l'épreuve de danse rythmique. Celui formé par les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, le seul à avoir battu Papadakis-Cizeron depuis les JO 2018, a pris la deuxième place (88,85). La seconde paire, l'américaine Hubbell-Donohue, s'est classée en troisième position (87,13).

Les Français sont donc au mieux avant la danse libre, programmée, en heure française, dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 février à 2h15. Mais le duo tricolore ne passera qu'en dernier, à très exactement 5h28 si le planning est respecté. Sur cette épreuve, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron possèdent aussi le record du monde. Il remonte également à 2019: 136,58.