JO 2021 (escrime): trop forts, les Bleus ! L'or au fleuret en survolant la finale

L’équipe de France masculine de fleuret a remporté ce dimanche la finale des Jeux olympiques de Tokyo. Les Bleus ont battu la Russie en finale (45-28) et offrent à la délégation son cinquième titre au Japon.

Loin du compte en individuel, les fleurettistes tricolores ont décroché la médaille d’or ce dimanche lors de l’épreuve masculine des Jeux olympiques de Tokyo. L'équipe de France a largement dominé celle du Comité olympique russe en finale (45-28) et permet à la délégation bleue de décrocher sa 21e breloque au Japon, avec son cinquième titre.

Le quatuor français composé d'Enzo Lefort, Erwann Le Péchoux, Julien Mertine et du remplaçant Maxime Pauty (présent lors du quart contre l’Egypte) a été gêné au départ par la jeune équipe russe. Mais, face au tenant du titre, dont il ne restait qu’un rescapé (Timur Safin), les Bleus tiennent leur revanche après s’être contentés de l’argent à Rio en 2016.

Vingt-et-un ans après les JO de Sydney, la France trouve enfin les héritiers de Brice Guyart, Jean-Noël Ferrari, Patrice Lhôtellier et Lionel Plumenail. Ce septième sacre olympique de l’histoire permet aussi à l’équipe de France masculine de fleuret de rejoindre l’Italie avec le record de victoires dans cette épreuve.

Les Bleus n’ont (presque) pas tremblé à Tokyo

Déjà vice-champions du monde en titre, les quatre tireurs tricolores grimpent cette fois au sommet de l’Olympe. La consécration d’une compétition tokyoïte où ils ont parfois joué à se faire peur dans cette journée de dimanche. Après une entrée en lice impeccable face à l’Egypte (45-34), les Bleus ont bénéficié de l’élimination surprise de l’Italie par le Japon.

Mais contre le pays hôte en demi-finales, les fleurettistes français ont bien failli tomber dans le piège nippon. Notamment lors du dernier relais d’Erwann Le Péchoux face à Kyosuke Matsuyama. Entré surla piste avec sept touches d'avance pour finir le travail et envoyer les Bleus en finale, le fleurettiste a vu le Japonais revenir à une touche avant de finalement réussir s'imposer (45-42).

Erwann Le Pechoux (g) contre le Japonais Kyosuke Matsuyama en demi-finales par équipes des JO de Tokyo, le 1er août 2021 © Fabrice COFFRINI © 2019 AFP

Mais en finale, les escrimeurs français ont fait parler leur grosse expérience et n'ont pas été inquiétés. La France a vite pris les devants avec les premiers relais bien maîtrisés par Erwann Le Péchoux et Julien Mertine face aux jumeaux Anton et Kirill Borodachev (21 ans).

Enzo Lefort a lui aussi brillé contre Timur Safin dès son premier passage. Bien lancés dans cette finale, les Bleus ont même compté huit touches d’avance avant un léger relâchement.

Malgré un beau quatrième relais d'Anton Borodachev face à Julien Mertine, permettant aux Russes de revenir à trois touches, les Bleus n'ont pas craqué et ont gardé l'avantage. Face à Timur Safin, Erwann Le Péchoux a stoppé l'hémmoragie avant de voir Enzo Lefort réenclencher la marche avant face à Kirill Borodachev et offrir à la France sept touches d'avance.

Auteur d'un gros relais face à Safin, Julien Mertine a encore donné plus de marge aux tireurs tricolores. Derrière, les deux autres Bleus du trio aligné lors de cette finale ont parfaitement terminé le travail face aux frangins Borodachev pour signer une véritable démonstration et remporter le plus beau des métaux à Tokyo.

Le meilleur bilan bleu depuis 2004

Après la fabuleuse surprise avec la médaille d’or de Romain Cannone à l’épée individuelle, l’équipe de France d’escrime a donc décroché son deuxième titre lors de ces Jeux olympiques de Tokyo. En ajoutant à cela, les médailles d’argent des sabreuses et fleurettistes bleues ainsi que le bronze de Manon Brunet en individuel, la France termine deuxième nation de ces JO en escrime, derrière la Russie, avec cinq breloques.

L’équipe tricolore n’avait plus été à pareille fête depuis les Jeux d’Athènes en 2004. En Grèce, les Bleus avaient raflé six médailles dont trois en or. Après le fiasco de Londres (aucune médaille) et la reconstruction à Rio (trois médailles), la France retrouve les sommets de l’escrime aux Jeux olympiques. De bon augure avant d’accueillir le rendez-vous planétaire à Paris en 2024.