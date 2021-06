PSG: Le Graët enterre les espoirs de voir Mbappé aux JO de Tokyo

Noël Le Graët a confirmé mardi qu’il ne fallait pas s’attendre à voir Kylian Mbappé participer aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) en raison d’un calendrier très chargé avec l’équipe de France et le PSG.

Le PSG a fixé une ligne de conduite et ne devrait pas transiger. A l’instar de Neymar et Marquinhos qui ne devraient pas être libérés pour jouer les JO de Tokyo avec le Brésil, Kylian Mbappé ne devrait pas non plus être autorisé à se rendre au Japon avec la sélection olympique tricolore selon Noël Le Graët.

"Les Jeux? Non, il rêve. Cela va être compliqué, a estimé le président de la FFF ce mardi au micro de RTL. Entre le championnat (l'Euro, ndlr) où on espère aller assez loin et l'écart avec le début des JO, les stages, cela me paraît aujourd'hui utopique."

Mbappé vise Paris 2024

Enthousiaste au sujet de Kylian Mbappé, Noël Le Graët espère "évidemment" le voir rester dans un club français dans le futur. Un avenir en Ligue 1, et notamment au PSG, pourrait ainsi aller de pair avec le prochain objectif olympique de l’attaquant de 22 ans. Le patron de Fédération française est heureux de voir le champion du monde 2018 vouloir jouer les Jeux olympiques de Paris en 2024.

"Il va être déçu non? Je trouvais ça très sain... (qu'il veuille faire les JO), a encore estimé le dirigeant tricolore. Mais maintenant il parle plutôt de 2024. Donc je suis rassuré pour le mois prochain."

Si Kylian Mbappé répond bien aux critères de sélection pour Tokyo cela ne sera plus le cas pour Paris 2024. Pour participer aux Jeux dans la capitale, il prendrait l'une des trois places allouées aux joueurs de plus de 23 ans. A défaut de viser la médaille au Japon, l'attaquant tricolore tentera de remporter l'Euro avec l'équipe de France.

