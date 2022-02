Guerre en Ukraine: les administrateurs de la fondation Chelsea n'auraient pas encore accepté l'offre d'Abramovitch

Après la mise en retrait de Roman Abramovitch, le propriétaire russe de Chelsea, les administrateurs de la fondation du club n'auraient pas encore accepté l'offre de reprendre la gestion des Blues.

Chelsea est dans la tourmente. D'abord, d'un point de vue sportif, puisque les Blues, champions du monde et d'Europe en titre, ont perdu la finale de la League Cup face à Liverpool après une finale irrespirable (0-0, 11-10 TAB). Côté coulisses, Roman Abramovitch a laissé la gestion du club aux administrateurs de la fondation Chelsea, conséquence de la Guerre qui sévit actuellement en Ukraine.

Mais selon les informations du Daily Mail, les membres de la fondation n'ont pas encore accepté l'offre du propriétaire russe de leur confier "l'intendance et les soins" du club. Certains d'entre eux pourraient même refuser l'offre.

>> Guerre en Ukraine, les conséquences sur le sport

Mise au courant au dernier moment

Les sept administrateurs de la fondation Chelsea, dont l’Américain Bruce Buck, président du club, Emma Hayes, l’entraîneur des féminines, et Sebastien Coe, le président de World Athletics (Fédération internationale d'athlétisme), n'ont été informés des plans d'Abramovitch que peu de temps avant son annonce samedi soir et ont démandé des détails supplémentaires. Les administrateurs ont rencontré le club ce dimanche pour discuter et certains ont émis des réserves concernant la tâche à accomplir.

Ils se demandent notamment si le fait d'agir en tant qu'administrateur d'une association caritative est compatible avec la gestion du club, s'ils ne seront pas représentés au sein du conseil d'administration et s'ils ne risquent pas d'être accusés de faire du "sportwashing". Selon le média britannique, Chelsea espère que cette question sera résolue dans les prochains jours.