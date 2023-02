Judo: le grand retour d'Agbégnénou marqué par un conflit... autour de son judogi

Ce vendredi, le grand retour à la compétition de Clarisse Agbégnénou en -63 kg a été accompagné d’une drôle d'histoire. La championne olympique 2021 a entamé un bras de fer avec sa fédération afin de pouvoir monter sur le tatami avec le judogi de son équipementier personnel. En conséquence, l’instance empêche son coach de l’accompagner.

Retour (un peu) contrarié pour Clarisse Agbégnénou. Si la judokate française, victorieuse par ippon de la Mongole Darkhanbatbayar ce vendredi à Tel Aviv (Israël), a remporté son premier combat en -63 kg depuis sa pause maternité débutée après les Jeux olympiques de Tokyo, son comeback est marqué par un clash avec la Fédération française de judo.

La championne olympique 2021 est effectivement montée sur le tatami de Tel Aviv avec un judogi de la marque Mizuno et non Adidas, l'équipementier de la fédération. Le fruit d'une longue brouille entre l'athlète, son entourage et la fédération.

Le judogi Mizuno d'Agbégnénou ce vendredi à Tel Aviv © Capture d'écran IJF.org

Elle veut suivre la voie empruntée par Riner

Mizuno est l'équipementier personnel de Clarisse Agbegnenou depuis plusieurs mois. La Française veut faire comme Teddy Riner et avoir le droit de porter la marque de son choix (Fight Art pour Riner). Lors des négociations entre Adidas et la Fédération, Riner avait d’emblée été exclu des discussions à sa demande, assure Le Parisien. Au nom de l'équité, Clarisse Agbegnenou entend bien emprunter cette voie.

En représailles, la Fédération lui coupe ses aides personnalisées et empêche Ludovic Delacotte, son coach, de l’accompagner lorsqu'elle est sur le tatami de compétition. Ce vendredi, c’est donc sans ses précieux conseils qu’elle a fait son grand retour.