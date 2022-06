Mondiaux de natation: deuxième titre pour le phénomène Léon Marchand, en or sur le 200m 4 nages

Après son titre sur 400m 4 nages et sa deuxième place sur le 200m papillon, le prodige toulousain Léon Marchand a décroché ce mercredi la médaille d'or du 200m 4 nages lors des championnats du monde de natation à Budapest. La confirmation d'un immense talent à seulement 20 ans.

L’histoire se répète pour la famille Marchand. En 1998, le père Xavier avait décroché l’argent mondial à Perth, en Australie, sur le 200m 4 nages. Vingt-quatre ans plus tard, le fils Léon a fait encore mieux ce mercredi en remportant l'or sur la même distance du côté de Budapest, en Hongrie.

C’est sa troisième médaille sur ces Mondiaux après son titre sur 400m quatre nages et sa deuxième place sur le 200m papillon. Le Toulousain de 20 ans, qui n'en finit plus de brûler les étapes, devient au passage le premier nageur français, chez les hommes, à gagner trois médailles individuelles lors d’une même édition des championnats du monde.

Journée historique pour la France

Seules Catherine Plewinski et Laure Manaudou avaient glané trois médailles ou plus dans une même édition avant lui. C’est aussi la première fois que l’équipe de France accroche trois médailles le même jour dans un championnat du monde.

Avant lui, Maxime Grousset s'est paré d'argent sur le 100m nage libre et Analia Pigrée a pris le bronze sur le 50m dos.

"Franchement c'est incroyable. J'ai vu les Français avant moi faire deux médailles, je me suis dit maintenant c'est à mon tour. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'assez spécial dans cette équipe. J'étais au milieu, je pouvais voir tout ce qu'il se passait. J'ai réussi à gérer et faire ma course. Après le 100m, il me restait encore beaucoup d'énergie, c'est ce qui me permet d'être fort en brasse. Le crawl ensuite, il faut juste aller toucher le mur rapidement", a savouré l'élève de Bob Bowman, l'ex-mentor d'un certain Michael Phelps, au micro de France 4.