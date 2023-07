Mondiaux de natation: la réaction très classe de Phelps lors du record du monde de Marchand

Le nageur français Léon Marchand a réalisé un exploit ce dimanche lors de la première journée des Mondiaux de natation à Fukuoka en battant le record du monde du 400m 4 nages de Michael Phelps. Présent au Japon, le légendaire Américain a salué l’énorme performance du Toulousain en direct, avant de lui remettre sa médaille d’or.

Classe Michael Phelps. Le nageur aux 23 titres olympiques a perdu un record du monde ce dimanche en ouverture des Mondiaux de natation. Dans le bassin de Fukuoka, au Japon, Léon Marchand, 21 ans, a montré qu’il était désormais l’homme le plus rapide de tous les temps sur le 400m 4 nages. Vainqueur de la finale en 4’02’50, le Français de 21 ans a fait tomber la précédente marque, œuvre de l’Américain en 2008.

Standing ovation pour Marchand

Présent au Japon, Michael Phelps, 38 ans, était aux premières loges pour voir tomber son record puisqu’il commente ces Mondiaux pour la chaine NBC. Fair-play, l’ancien élève de Bob Bowman, devenu le coach de Léon Marchand, a applaudi le nouveau crack de la natation mondiale au moment de sa victoire étourdissante. Debout, casque sur la tête, il a applaudi le Français et levé les bras au ciel lorsque "World Record" s’est affiché en grandes lettres sur l’écran géant de la piscine de Fukuoka.

Mondiaux de natation : Marchand et Phelps, le 23 juillet 2023 © AFP

"Il était très impressionné par le temps"

"C’est le plus grand nageur de tous les temps donc c’est assez spécial pour moi, a confié Léon Marchant après son triomphe. Je l’ai rencontré pour la première fois ce matin. C’est amusant. Il a commenté la course, il était super content pour moi donc c’est génial. Je suis hyper content de pouvoir le faire aujourd’hui. Ce qu'il m'a dit? Il était très impressionné par le temps, et par la dernière coulée. Il m'a dit beaucoup de choses pour que je m'améliore la prochaine fois. Il pense que je peux finir plus vite en crawl. C'est une super journée!"