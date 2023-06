Natation: Marchand encore titré aux championnats de France, cette fois sur le 200m nage libre

Sacré champion de France du 200m brasse dimanche, Léon Marchand a remis ça ce lundi sur le 200m nage libre. Qui n'était pourtant pas spécialement un objectif.

Une ligne de plus au palmarès. Brillant dimanche sur le 200m brasse, où il a décroché le titre de champion de France en explosant le record national et en signant la meilleure performance mondiale de l'année, le phénomène Léon Marchand était engagé ce lundi à Rennes sur le 200m nage libre. Une épreuve à laquelle il n'avait participé que dix fois en grand bassin dans sa jeune carrière, et dont sa meilleure performance datait de 2019. Ce qui ne l'a pas empêché... d'encore décrocher le titre.

Longtemps au second plan en finale, où il nageait dans le couloir 1, Marchand a fait la différence sur la fin pour s'imposer avec un chrono de 1'46''44, devant Hadrien Salvan et Roman Fuchs.

Il ne profitera pas de sa qualification pour les Mondiaux

"C’était sympa, c’est une course à gagner, il y avait beaucoup de monde ce soir en finale, a-t-il expliqué à chaud. (…) Je pense que c’est mon niveau, 1’46’’, c’est juste que je n’ai jamais vraiment eu l’occasion de le faire. J’ai nagé très vite en petit bassin aux Etats-Unis, c’est difficile de confirmer en grand bassin. Mais c’est un bon début." Si son temps lui permet de se qualifier pour les prochains Mondiaux au Japon en individuel, Léon Marchand a toutefois assuré qu'il ne s'engagera pas sur cette course à Fukuoka. "Je trouve que le 200m c’est une course magnifique, à voir ou à faire, a-t-il poursuivi. J’ai toujours voulu rentrer dans un (relais) 4x200m, et pourquoi pas le faire en individuel, mais pas cette année."

Dans les autres courses de cette deuxième journée de compétition, quatre dossistes ont gagné leur place pour le rendez-vous mondial. Pauline Mahieu s'est ainsi imposée sur 100 m dos en 59''66 et n'est plus très loin du vieux record de France de Laure Manaudou (59''50). Elle sera accompagnée au Japon d'Analia Pigrée, championne d'Europe en titre du 50m dos. Chez les hommes, Mewen Tomac a devancé Yohann Ndoye Brouard en 52''87.

La néo-Française Anastasiia Kirpichnikova, titrée dimanche sur le 400m nage libre, a remporté le 1500m en 16'04''89 et obtient elle aussi un billet supplémentaire pour le Japon.