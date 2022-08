Natation: "Il m'a mis une petite pression...", Marchand raconte son lien avec Phelps

Léon Marchand, nouveau phénomène du sport français après sa razzia de médailles aux Mondiaux de natation à Budapest, assure au cours d’une interview au Parisien que la légende Michael Phelps suit ses performances de près.

"C’est la nouvelle coqueluche de la natation française. Double champion du monde aux Mondiaux de Budapest en juin (200 m et 400 m quatre nages) et médaillé d’argent sur 200 m papillon, Léon Marchand a prouvé qu’il était (déjà) prêt à régner sur son sport. Des performances notamment possible grâce à l’entraîneur Bob Bowman, qu’il a rejoint aux Etats-Unis.

En travaillant avec Bowman, le jeune homme de 20 ans s’est tout simplement offert les services de celui qui a forgé la carrière du plus grand nageur de l’histoire, Michael Phelps. Au cours d’un entretien accordé au Parisien, le nageur toulousain s’est notamment confié sur le lien qu’il entretenait avec l’homme aux 23 titres olympiques.

Marchand: "Il envoie tous les jours des messages à Bob sur mes temps ou mes stratégies de course"

"Le premier lien, c’est aux Jeux de Tokyo. Je reçois plein de messages de la famille et de potes qui me disent: 'Phelps a parlé de toi.' J’étais aux anges, je me disais: 'Ça y est, j’entre dans la cour des grands’, se remémore Marchand dans les colonnes du Parisien. Le premier texto en direct, c’est fin mars 2022 aux championnats universitaires américains, quand j’ai gagné le 200 yards 4 nages et battu le record de Caeleb Dressel. Il m’a écrit: ‘Je suis très excité de voir le 400’ (le lendemain), et ça ne s’est pas bien passé (sourire). J’étais dégoûté, il m’a mis une petite pression… Sinon il envoie tous les jours des messages à Bob sur mes temps ou mes stratégies de course.’"

Après sa razzia à Budapest, tous les espoirs sont désormais permis pour les Jeux olympiques 2024 qui se profilent à grand pas, alors que la natation française cherche un nouveau souffle (une médaille d'argent aux JO de Tokyo avec Florent Manaudou). Aux JO de Paris, Marchand sera l’un des chefs de fil de la délégation tricolore. L’occasion pour lui de marcher encore un peu plus dans les pas de Phelps en s’offrant un titre olympique.