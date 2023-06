Natation: Marchand enchaîne aux championnats de France, Wattel et Tomac récidivent

Malgré la fatigue, Léon Marchand a remporté un quatrième titre de champion de France, cette fois-ci sur 200 m quatre nages, mercredi à Rennes, où Mewen Tomac et Marie Wattel ont récolté chacun une deuxième couronne.

Interrogé sur son état de fatigue après quatre médailles d'or en autant de courses, Léon Marchand a répondu: "A l'échauffement, c'était horrible, je n'avançais plus ! Donc je suis un peu allé la chercher celle-là." Marchand avait prévenu la veille qu'il souhaitait "tenter des choses" et essayer "des stratégies différentes" sur la course. Résultat: le Toulousain de 21 ans, nouvelle pépite de la natation tricolore, s'est imposé en 1 min 56 sec 25/100e, à une seconde de son meilleur temps.

"Je me suis vraiment concentré sur les parties techniques, je n'avais pas beaucoup de vitesse en papillon donc je suis un peu obligé de forcer en dos", a-t-il expliqué. "Maintenant, je trouve que ça pèche quand même un peu sur la fin mais je suis content, c'est une bonne course." Il valide au passage un nouveau billet pour les Championnats du monde prévus dans cinq semaines à Fukuoka, au Japon, où il défendra son titre, en espérant passer sous les 1 min 55 sec.

Marchand avait déjà remporté trois titres depuis le début de la compétition, le 200 m brasse dimanche, le 200 m nage libre lundi et le 200 m papillon mardi, et disputera jeudi le 400 m 4 nages. "Ça ne va pas être facile, comme tous les 400 m 4 quatre nages, qu'on soit en forme ou pas, mais je vais m'accrocher", a-t-il déclaré. "Je vais essayer de faire le job le matin (en séries) et lâcher les chevaux le soir (en finale)."

Dans les autres courses, le 200 m dos a donné lieu a une belle bataille à trois, et c'est finalement Mewen Tomac, déjà titré sur 100 m dos, qui en est sorti victorieux, s'imposant en 1 min 56 sec 45/100e devant Antoine Herlem et Yohann Ndoye-Brouard.

Ndoye Brouard trop juste

Les trois dossistes ont réalisé les minima pour le Japon mais seuls deux billets étant attribués, Ndoye Brouard, pourtant recordman de France et champion d'Europe en titre de la spécialité, ne pourra pas défendre ses chances. "Je savais que la concurrence était rude mais je me suis battu comme j'ai pu avec mes armes", a-t-il relaté. Le nageur d'Annecy paie sans doute le coup d'arrêt de plusieurs semaines enduré en début d'année en raison d'un accident de ski qui lui avait causé une fracture du coude. "Je ne finis pas si loin au final mais je n'ai pas l'entraînement pour défendre ma place", a-t-il constaté.

De son côté, Mewen Tomac visera le triplé en s'élançant sur 50 m dos vendredi. "J'ai nagé plus vite cette année qu'aux Championnats de France de Limoges en 2022, donc c'est de bon augure. Je vais encore peaufiner les petits détails, notamment les approches de virage, en espérant retrouver un peu plus de fraîcheur", a-t-il déclaré.

La dernière qualifiée du jour a été Marie Wattel, vainqueur "dans la douleur" du 100 m nage libre. La Nordiste, déjà victorieuse du 100 m papillon, s'est imposée en 53 sec 81 à la suite d'un duel avec Béryl Gastaldello. "Ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. La douleur est arrivée très tôt. Je me suis battue avec Béryl parce que j'ai senti qu'on n'avait pas beaucoup de marge. Je me suis accrochée jusqu'au bout pour remporter ce 100 m", a-t-elle raconté. "Je suis soulagée que les centièmes soient du bon côté."