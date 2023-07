Natation: "Quand la pression est là, ils élèvent leur niveau", le coach Bob Bowman compare Marchand à Phelps

A l'occasion de la dernière journée des championnats du monde de natation dimanche à Fukuoka (Japon), Bob Bowman, l'entraîneur américain de Léon Marchand, a donné les points communs entre le jeune nageur français, star de ces Mondiaux, et la légende Michael Phelps dont il était aussi le coach. "La similarité, c'est sur l'état d'esprit, la mentalité", note-t-il.

Il aura marqué les Mondiaux de son empreinte. Triple champion du monde à Fukuoka (200m papillon, 200m 4 nages, 400m 4 nages), Léon Marchand a de nouveau crevé l'écran au Japon, battant notamment le record du monde de la légende Michael Phelps lors de son premier sacre, sur le 400m 4 nages (4'02"50). Après la course, c'est l'Américain en personne qui lui a remis sa médaille, présent pour commenter l'événement sur la chaîne NBC, au cours de leur première rencontre.

"C'est bien de le voir s'améliorer sur ce côté compétiteur"

Bob Bowman, l'entraîneur du Français et ancien coach du multi-médaillé olympique (23 en or, 3 en argent, 2 en bronze), explique ce qui réunit les deux champions. "La similarité, c'est sur l'état d'esprit, la mentalité, juge-t-il ce dimanche. C'est un point sur lequel Léon devait s'améliorer pour se hisser à ce niveau donc c'est bien de le voir s'améliorer sur ce côté compétiteur. Il a géré la préssion de très bonne manière, il était meilleur au moment où la pression était la plus forte. C'est quelque chose que Michael faisait toujours et ce que les meilleurs font".

"Quand la pression est là, ils élèvent leur niveau, poursuit Bowman. Sur ce point, ils sont vraiment similaires. Ce sont aussi deux nageurs très bons techniquement. Par exemple, vous leur dites: 'il faut accentuer sur telle ou telle partie de la course', et ils le font. Il reste maintenant à voir ce qu'il peut faire l'an prochain avec beaucoup d'attentes".

"C'est une bonne préparation pour ce qui arrivera l'an prochain"

Au terme de championnats du monde plus que réussis, un an après ses trois premières médailles mondiales à Budapest (2 en or, 1 en argent), Léon Marchand s'annonce comme l'une des têtes d'affiches des J.O 2024, à domicile. "Je pense qu'il a fait une très bonne répétition cette année et l'année dernière, conclut son entraîneur. C'est une bonne préparation pour ce qui arrivera l'an prochain, il faudra reproduire ça à Paris".