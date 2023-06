"Un bon apprentissage pour lui", juge Bob Bowman après les cinq titres en cinq jours de Léon Marchand

Léon Marchand a conclu ce jeudi ses championnats de France avec le titre sur le 400m 4n en 4mn10s57c. Un chrono qu'il jugeait un peu décevant à l'arrivée. Un sentiment partagé par son entraîneur américain Bob Bowman présent à Rennes cette semaine. Avec cinq victoires en cinq courses et cinq qualifications pour les championnats du monde de Fukuoka, un record de France sur le 200m brasse assorti de la meilleure performance mondiale de l'année, Léon Marchand a tout de même rempli le contrat. Et va maintenant se plonger vers la préparation pour les championnats du monde (23 au 30 juillet) à Toulouse où il sera supervisé par son entraîneur Nicolas Castel. Mais Bob Bowman, qui sera à la tête de l'équipe des Etats-Unis, gardera plus qu'un oeil sur son protégé.

Bob Bowman, comment jugez-vous la course de Léon Marchand sur le 400m 4n?

Pas bonne... Il n'y a rien à garder (rire). Excepté le fait qu'il a nagé et qu'il s'est qualifié pour les championnats du monde. C'était l'objectif. Mais en termes de qualité sur cette course il doit faire beaucoup mieux et il le sait. Ca a été une longue semaine. Il y a des choses que l'on essaye de comprendre sur sa forme physique car il n'est pas au mieux physiquement et il faut qu'on règle ça. On travaille sur d'autres trucs pour être pleinement préparé pour les championnats du monde. La tâche était dure pour lui. On rentre d'un stage en haute altitude avec un entraînement très dur. Il a eu très peu de temps entre le stage et le retour en France, pas avec autant de temps que l'on aurait voulu entre ce stage en altitude et la compétition. Ca signifie qu'il ne peut pas se sentir en forme ici. Mais il doit faire toutes ses courses avec toutes les attentes sur ce qu'il pourrait ou ne pourrait pas faire. Donc si on prent tout ça en compte et toutes les autres courses il a réalisé une bonne compétition. Mais sur ce 400m 4n il doit faire mieux que ça. Même avec toutes ces circonstances il doit faire un peu mieux.

C'est sa cinquième victoire en cinq jours, il y a de la fatigue?

Oui il est vraiment fatigué. Il était fatigué après le troisième jour déjà. Il est très fatigué là, et c'est normal. Je ne pense pas que ça change quelque chose en vue de sa préparation pour les championnats du monde, ou sur ce qu'il se passera l'année prochaine. C'est bon pour lui d'être là, de nager cette compétition dans cet environnement pour avoir un premier ressenti de ce à quoi ça ressemblera. C'est la toute première fois qu'il a ce niveau d'attention sur lui. Et c'est beaucoup ! Moi ça fait vingt ans que j'en ai l'habitude, mais pour lui c'est la première fois. C'est un bon apprentissage pour lui.

Comment vous trouvez qu'il a géré cet aspect ?

J'en ai parlé un peu avec lui et j'ai essayé de lui apprendre quelques stratégies pour faire une sorte de "black out" avec les médias, le bruit et de se concentrer sur ce qu'il a à faire. Et sur plusieurs aspects il peut faire mieux. Sur cette compétition j'ai pris un pas de recul pour observer plein de choses, juste pour voir comment il faisait les choses. Et maintenant je vais lui dire des choses qu'il peut mettre en place pour faire les choses d'une meilleure façon.

Etes-vous satisfait de la semaine dans son ensemble?

Oui ! On devait venir et se qualifier pour les championnats du monde, et c'est ce qu'il a fait. Il a fait de bonnes courses globalement. Des très bonnes même en début de compétition. Il était un peu fatigué sur la fin mais si vous enlevez le 400m 4n tout le reste est très bon et je suis content de ça.

Quel va être le programme de Léon jusqu'aux Mondiaux?

Il va repartir sur deux semaines de très gros travail. Du travail normal. Et ensuite une semaine de travail à 75% et ensuite il passera à deux semaines d'affûtage. Il a quelques semaines devant lui et ce sera bon pour lui.

Comment va se passer le travail entre vous et Nicolas Castel qui l'entraînera à Toulouse?

On a une très bonne relation avec Nicolas, on se parle tous les jours par whatsapp. On parle des entraînements que l'on voudrait voir, de comment il répond aux entraînements et de ce que l'on met en place pour le prochain entraînement. On va discuter du plan de travail demain pour être sûr qu'on est sur la même page et c'est parti ! On a vraiment une bonne relation et il est très bon avec Léon donc je ne suis pas du tout inquiet.

Combien de médailles Léon peut-il viser à Fukuoka?

"(rire) Je crois qu'il va nager trois épreuves... Donc je pense qu'on peut dire trois. Et peut être aussi quelques relais mais je ne sais pas.

Est-ce que l'attention sur lui pour cette compétition a eu un impact sur ses performances ?

Oui je suis sûr que cela a eu un impact négatif, bien sûr. Je pense qu'il n'avait pas les routines habituelles qu'il a aux Etats-Unis et qu'il a fait certaines choses différemment. Mais il doit faire la même chose pour se préparer. Il est un peu sorti de son rythme. Mais maintenant on sait. Donc on peut faire quelques changements.