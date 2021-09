Afrique du Sud: Kolbe encore forfait après une rechute

Cheslin Kolbe, nouvelle recrue phare du Rugby Club Toulonnais, est encore forfait pour le dernier match de l’Afrique du Sud dans le Rugby Championship face à la Nouvelle-Zélande. L’ailier a rechuté alors qu’il prétendait à une place de titulaire dans le XV des Boks.

Les débuts de Kolbe avec le RCT, ce n’est pas pour tout de suite. Actuellement avec l’Afrique du Sud où il participe au Rugby Championship, la nouvelle recrue des Toulonnais est un nouvelle fois blessée et donc absent pour le dernier match contre la Nouvelle-Zélande, déjà sacrée après sa victoire dans les ultimes secondes, 19—17, contre les Boks, samedi.



Cheslin Kolbe, qui a manqué les deux premiers matches contre les Wallabies et la sortie la semaine dernière contre les All Blacks en raison d'une blessure à la jambe, s'est entraîné avec l'équipe lundi et mardi, mais il n'a pas pu terminer la dernière séance d'entraînement, ce qui a anéanti ses espoirs de faire un retour.



"Cheslin aurait commencé le match s'il s'était remis complètement de la blessure à la jambe qui l'a tenu à l'écart depuis le début de notre tournée australienne, mais malheureusement, sa blessure s'est aggravée à la fin de la séance sur le terrain de mardi, et nous n'avons pas pu le sélectionner", explique le sélectionneur, Jacques Nienaber, dans un communiqué.

Disponible au mois de décembre avec le RCT?

Cheslin Kolbe, dont le dernier match remonte au 21 août et une victoire 29-10 face à l’Argentine, et attendu au mois d’octobre du côté de Toulon. Pour l’heure, on ne sait toujours pas s’il pourra jouer en fonction de l’évolution de sa blessure mais aussi en raison de la tournée du mois de novembre. Il pourrait porter le maillot du RCT, seulement à partir du mois de décembre.