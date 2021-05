Champions Cup: "Magique", "énorme", l'émotion de Médard après le titre de Toulouse

Au micro de RMC, Maxime Médard a réagi à la victoire du Stade Toulousain face à La Rochelle, samedi en finale de la Champions Cup. L'international français salue le travail de l'ensemble du club, onze ans après le quatrième et précédent sacre.

Sa finale a bien failli s'arrêter à la 27e minute, quand Levani Botia l'a dangereusement plaqué au point de recevoir un carton rouge. Mais une fois le protocole commotion réalisé, Maxime Médard a pu revenir sur la pelouse jusqu'au coup de sifflet final scellant samedi la victoire 22-17 du Stade Toulousain sur La Rochelle en finale de la Champions Cup. "C'est énorme pour le club", s'est réjoui l'international français de 34 ans au micro de RMC.

"C'était tendu tout le match, a-t-il aussi déclaré. La Rochelle a fait un énorme match. Ils ont joué 60 minutes à 14, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, ça nous a souri. On a été patients, on a marqué les points quand il fallait. L'équipe a de l'expérience, c'est une génération en place qui va peut-être gagner plusieurs titres".

"C'est magique"

Avec ce cinquième sacre, Toulouse devient le club le plus titré de la compétition. Maxime Médard était présent lors des sacres de 2005 et de 2010, qui ont suivi ceux de 1996 et 2003. "C'est magique, a commenté l'intéressé. Individuellement, je n'étais pas forcément dans le groupe, je suis revenu, j'ai travaillé, fait le dos rond".

À titre collectif (...), cela récompense le travail énorme des dirigeants, intendants, familles et supporters. C'est un club particulier", a-t-il ajouté, avant d'affirmer pour conclure que La Rochelle allait "sans doutre" finir par empocher un titre "rapidement".