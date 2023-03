Rugby: la Nouvelle-Zélande dévoile son prochain sélectionneur

La Fédération néo-zélandaise de rugby a annoncé le successeur de Ian Foster au poste de sélectionneur des All-Blacks. Il s'agira de Scott Robertson, actuellement en charge de la franchise des Crusaders.

La Fédération néo-zélandaise de rugby a annoncé mardi avoir choisi Scott Robertson comme entraîneur des All Blacks à partir de 2024, concluant un processus de sélection chaotique qui menaçait la préparation de l'équipe avant la Coupe du Monde. Robertson, alias "Razor" ("Rasoir"), est actuellement l'entraîneur de l'équipe néo-zélandaise des Crusaders.

"Une approche innovante du jeu et sa passion pour les joueurs"

Il remplacera Ian Foster, qui "dirigera les All Blacks jusqu'à la fin de la Coupe du monde de rugby 2023 en France", a précisé New Zealand Rugby. Robertson a été préféré à Jamie Joseph, l'actuel sélectionneur du Japon. Son contrat durera jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2027 en Australie. New Zealand Rugby a salué le succès inégalé de Robertson au niveau national, et sa réputation d'entraîneur innovant.

"Son palmarès d'entraîneur parle de lui-même en termes de réussite, mais ce qui est ressorti avec force au cours du processus d'entretien, c'est son approche innovante du jeu, sa passion pour ses joueurs et son désir de contribuer à l'héritage des All Blacks", a déclaré le directeur général de la Fédération Mark Robinson.

Ancien troisième-ligne aile des All Blacks, Robertson entraîne depuis 2017 les Crusaders, qu'il a menée à six titres successifs dans le Super Rugby. Mais il n'a jamais entraîné une équipe nationale. Ian Foster, qui avait annoncé début mars qu'il ne briguerait pas un nouveau contrat, était sous pression depuis l'année dernière en raison des performances erratiques des All Blacks, dont une série de défaites contre l'Irlande et leur première défaite à domicile contre l'Argentine.

New Zealand Rugby avait pris la décision inhabituelle de démarrer la procédure de recrutement bien avant l'expiration du contrat de Foster, apparemment pour empêcher des équipes internationales rivales de débaucher Robertson.