XV de France: Galthié explique la présence des blessés Jelonch et Baille à la Coupe du monde

Fabien Galthié a justifié lundi certains de ses choix dans la liste du XV de France pour le Mondial et notamment la présence d'Anthony Jelonch et Cyril Baille malgré leurs blessures respectives.

Fabien Galthié a procédé à un certain nombre d’arbitrages pour composer sa liste des 33 joueurs appelés à disputer la Coupe du monde 2023 de rugby en France (8 septembre-28 octobre). Le sélectionneur du XV de France s’est beaucoup appuyé sur ses hommes de base, au point de conserver dans ce groupe des joueurs blessés: le troisième ligne Anthony Jelonch, victime d’une rupture du ligament croisé en février, et le pilier gauche Cyril Baille, touché au mollet lors de la préparation. Les deux ont été sauvés de justesse par leur sélectionneur, invité à expliquer ce choix ce lundi en conférence de presse.

"Leur niveau de joueur de rugby, c'est le premier critère, ce sont deux joueurs de niveau international, sans discussion aucune, a-t-il justifié dans un premier temps. Ils ont participé à notre histoire depuis quatre ans et ils ont été brillants. Deuxièmement, l’analyse qu’on a pu faire avec le staff médical et le staff physio-préparation-performance, c’est une projection sur une compétition. Aujourd’hui, on est à deux semaines du match d’ouverture. On va jouer contre l'Australie, puis on aura une semaine off avant de jouer le 8 septembre contre les Blacks, et ensuite, on a un mois de phase de qualifs."

Galthié: "Les délais sont cohérents"

Le staff de l’équipe de France a estimé que les deux joueurs seront certainement disponibles pour la phase à élimination directe, et peut-être même pour le dernier match de poules, programmé près d’un mois après le match d’ouverture face à la Nouvelle-Zélande, le 6 octobre.

"Les délais sont cohérents par rapport à notre phase de qualification, s’est réjoui Fabien Galthié. On imagine que Cyril et Anthony ne seront pas disponibles pour le premier match, mais ils seront potentiellement pour le second, peut-être le troisième et sûrement pour celui contre l’italie."

Le retour de ces deux joueurs constituerait une bonne nouvelle pour les Bleus, qui peuvent s’attendre à un terrible quart de finale en cas de qualification. L’équipe de France croisera en effet la route des équipes qualifiées de la poule B, dans laquelle figurent les champions du monde sud-africains, l’Irlande, n°1 mondiale et vainqueur du dernier Tournoi des VI Nations, ou encore l’Ecosse, l’équipe qui a le plus battu le XV de France de Galthié.

A domicile, les Bleus espèrent décrocher enfin un premier sacre mondial, après trois échecs en finale en 1987, 1999 et 2011. Lors du dernier Mondial en 2019, les Bleus avaient échoué en quart de finale contre le pays de Galles.