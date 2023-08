XV de France: "Tout est prêt", assure Galthié avant l'annonce de sa liste des 33 pour la Coupe du monde

La victoire samedi soir du XV de France (34-17) face aux Fidji ne va pas changer les plans du sélectionneur Fabien Galthié, qui doit annoncer ce lundi sa liste des 33 joueurs pour la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre).

Le rendez-vous est fixé à ce lundi, aux alentours de 13h, lors du journal télévisé de TF1. Après la victoire du XV de France face aux Fidji (34-17) ce samedi, Fabien Galthié doit annoncer les 33 joueurs qui composeront le groupe pour la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre) à domicile. "Tout est prêt", a assuré le sélectionneur français samedi soir.

"Si on attend dimanche pour faire la liste, c'est qu'on n'a rien fait pendant quatre ans, a confié Fabien Galthié après le succès face aux Fidji. Evidemment, on est obligé de travailler de manière cohérente. Chaque joueur connaît à peu près sa position et a pu lire, à travers les différents échanges, les potentielles décisions."

"Il peut y avoir des joueurs qui ne sont pas dans la liste des 33 et qui vont jouer les matchs majeurs"

En juin dernier, le staff de l'équipe de France avait donné une première liste de 42. "Une fois de plus, la liste des 33, vous en faites un événement mais souvent il peut y avoir des joueurs qui n'y sont pas et qui vont jouer les matchs majeurs en étant les héros de la compétition, a rappelé Galthié. L'idée, c'est de construire un groupe, qu'il va falloir amputer d'une petite dizaine de joueurs. Quoi qu'il arrive, ces joueurs auront passé un plan à tous les niveaux: physique, rugbystique mais aussi sur la gestion émotionnelle. Ils font partie du groupe France."

Battue par l'Ecosse (25-21) à Murrayfield le 5 août, la France avait repris le dessus face au XV du Chardon (30-27) la semaine suivante à Geoffroy-Guichard. Dimanche prochain, au Stade de France, le XV de France disputera son dernier test-match face à l'Australie, à un peu moins de deux semaines de défier la Nouvelle-Zélande en ouverture du Mondial.

"La route, on ne la connaît pas. On a juste un calendrier proposé, une vision sur un agenda et une obligation de passer à un groupe de 33. On est prêt, tout est prêt", a conclu Fabien Galthié, qui devra faire sans Romain Ntamack pour rappel. Victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche, le joueur toulousain sera absent pour la totalité du tournoi. Le pilier Cyril Baille, également blessé, est lui annoncé forfait pour les deux premiers matchs de la phase de groupes.