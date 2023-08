XV de France: le staff va "prendre le temps de réfléchir" sur la présence de Baille au Mondial

Le staff du XV de France n’a pas encore pris de décision sur la présence de Cyril Baille, absent des terrains au moins quatre semaines, dans le groupe pour la Coupe du monde, mais semble tout faire pour que le pilier, élément très important du groupe, y soit.

Après le forfait de Romain Ntamack pour la Coupe du monde, une grosse incertitude plane sur un autre cadre du XV de France. Cyril Baille, touché contre l’Ecosse (30-27) samedi dernier, sera absent entre quatre et six semaines en raison d’un "décollement musculo-aponévrotique du gastrocnémien interne". Une absence qui lui ferait vraisemblablement manquer les deux premiers matchs du Mondial s’il était retenu dans le groupe des 33 dévoilé lundi. Fabien Galthié assure ne pas avoir pris de décision mais semble vouloir compter sur cet élément-clé de son équipe.

"Cyril est un joueur exceptionnel lequel on compte"

"On a prévenu Sébastien Taofifenua dès dimanche, le joueur et son club (Lyon) sont au courant, a rappelé le sélectionneur en conférence de presse, ce jeudi. Il nous rejoindra dans les 42 au poste de pilier gauche. Concernant Cyril Baille, les premiers examens ont diagnostiqué ce que vous savez avec une indisponibilité entre quatre et six semaines. Pour le moment, rien n’a été évoqué, il est avec nous, il se soigne. On prendra une décision, vous la connaitrez lundi avec le groupe de 33 joueurs plus un groupe de joueur en stand-by."

Si le doute persiste, Galthié semble toutefois afficher un certain optimisme en se basant sur les retours plus rapides que prévus d’autres joueurs blessés. Il se fie aux compétences de son staff médical, qu’il a encensé.

Super Moscato Show du 14 août : Édition spéciale Coupe du monde de rugby France 2023 – 17h/18h 49:01

"Si on prend les délais de guérison prévus pour François Cros, Paul Willemse ou Romain Taofifenua: Cros devait être absent entre quatre à cinq semaines et est sur le terrain, il a travaillé toute la semaine à 100%, illustre-t-il. On a une cellule santé qui est très performante. Le week-end prochain, Romain Taofifenua sera sur le terrain, il est prêt, il aurait pu jouer ce week-end, on a préféré temporiser On a une cellule santé qui fait un boulot exceptionnel. Ils sont tous les jours sur le terrain et s’occupent des joueurs de manière magnifique. Avec ces éléments, on va prendre le temps de bien réfléchir concernant Cyril qui est un joueur exceptionnel lequel on compte."