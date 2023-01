Rugby: 68% des Français souhaitent le départ de Bernard Laporte

Selon un sondage réalisé par Odoxa, une grande majorité des Français souhaite que Bernard Laporte quitte son poste de président de la Fédération française de rugby après sa condamnation pour corruption.

À l'instar du foot, le rugby français traverse une période de trouble au niveau des institutions. Depuis sa condamnation en première instance pour corruption et trafic d'influence mi-décembre, Bernard Laporte se fait discret. Le président de la Fédération française de rugby n'est plus vraiment soutenu par les Français, comme le montre un sondage Odoxa réalisé pour Winamax et RTL.

D'après cette étude, réalisée sur un échantillon de 1.005 personnes, 53% des Français et 76% des amateurs de rugby ont entendu parler de cette affaire. Interrogés sur l'avenir de Bernard Laporte, 68% d'entre eux souhaitent son départ définitif de la présidence de la FFR.

Patrick Buisson provisoirement à la tête de la FFR ?

Les chiffres sont plus parlants du côté des amateurs du ballon ovale, puisque 77% d'entre eux veulent voir son départ. Depuis la mise en retrait de Bernard Laporte, Patrick Buisson devrait assurer l'intérim jusqu'au procès en appel dans l’affaire Laporte-Altrad pour laquelle le président de la FFR a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour corruption et l’interdiction d'exercer son activité de dirigeant sportif.

Ce dernier ne devrait pas avoir lieu avant octobre 2023, soit après la Coupe du monde de rugby, organisée en France. Le maintien de Patrick Buisson doit être décidé par référendum auprès des clubs amateurs à partir de lundi.