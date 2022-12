Procès Laporte-Altrad: ce que la Ministre des Sports a dit à Bernard Laporte

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a convoqué ce jeudi le président de FFR Bernard Laporte, condamné à deux ans de prison avec sursis pour corruption. Sa mise en retrait a été discutée au cours d'un échange qui a duré plus d'une heure.

Convoqué par la ministre des Sports cet après-midi, Bernard Laporte, condamné mardi 13 décembre à deux ans de prison avec sursis pour corruption, est resté plus d'une heure dans le bureau d'Amélie Oudéa-Castéra.

>> Procès Laporte-Altrad: les infos EN DIRECT



Une discussion ferme et franche s'y est déroulée, Bernard Laporte a d'abord brièvement pris la parole avant que la ministre lui expose sa façon de voir les choses. Cette dernière a posé des exigences et a rappelé qu'elle avait des doutes et des réserves pour des raisons juridiques sur les suites à donner à la Fédération.

Oudéa-Castéra réclame un vote pour remplacer Laporte

À l'image de la proposition faite par le comité d'éthique, la mise en retrait du président de la Fédération Française de Rugby a été discutée. Si Bernard Laporte pourrait rester dans le Comité directeur sans exercer les pouvoirs de président, Amélie Oudéa-Castéra attend des garanties sur le fait que le président abandonne toutes prérogatives de la fonction et ce, assez rapidement.

Selon le cabinet de la ministre des Sports, "la désignation du président délégué est envisageable que si un vote a lieu." Bernard Laporte et le Bureau Fédéral devront proposer un nom qui sera soumis à la consultation des présidents de club.

Buisson plutôt que Simon favori pour le poste de président délégué

Patrick Buisson, vice-président en charge du rugby amateur, tiendrait la corde. S'il pouvait être attendu dans ce rôle, Serge Simon pourrait payer le fait que le parquet a encore quelques jours pour faire appel de la décision de justice rendue mardi 13 décembre et par laquelle il a été relaxé.