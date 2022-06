Mort d'Aramburu: les deux suspects condamnés à de la prison ferme dans une autre affaire

Loïk Le Priol et Romain Bouvier, principaux suspects après la mort de l'ancien rugbyman Federico Martin Aramburu, ont été respectivement condamnés à deux et trois ans de prison ferme dans une autre affaire. En 2015, les deux hommes avaient participé au passage à tabac d'un ex-responsable d'un groupuscule d'extrême droite.

Principaux suspects du meurtre de l'ex-rugbyman argentin Federico Martin Aramburu en mars, Loïk Le Priol et Romain Bouvier ont été condamnés mercredi à deux et trois ans de prison ferme pour une autre affaire remontant à sept ans: la violente agression de l'ex-responsable d'un groupuscule d'extrême droite.

Leurs trois co-prévenus ont été condamnés à des peines allant de deux ans avec sursis à cinq ans dont deux ans ferme, le tribunal judiciaire de Paris retenant pour tous la circonstance aggravante de la préméditation.

Une "expédition punitive" qui a tourné à l'humiliation violente

En octobre 2015, ils avaient infligé gifles, coups de pied et de poing à Edouard Klein, ancien ami et ex-dirigeant du groupuscule Groupe union défense (GUD), à son domicile. Ils l'avaient menacé d'un couteau puis contraint à se déshabiller et à danser, pendant que Loïk Le Priol filmait la scène. Ce militant d'ultradroite, ex-commando marine de 28 ans, a été condamné à quatre ans de prison dont deux ferme, la présidente du tribunal lui attribuant "une position centrale dans les faits".



Le tribunal a mis en regard les "motifs futiles" de cette "expédition punitive" avec la gravité des "violences physiques", de l'"humiliation" et les "répercussions considérables" dans la vie de la victime. Il s'agissait de "laver des atteintes à l'honneur et des blessures narcissiques dans le cadre d'un châtiment collectif", a résumé la présidente du tribunal judiciaire de Paris ce mercredi.

Le Priol: "Je n'étais pas moi-même"

La peine prend toutefois en compte "l'altération du discernement" de Loïk Le Priol au moment des faits, reconnue par l'expertise psychiatrique, l'ex-commando marine ayant été rapatrié quelques mois plus tôt d'une mission dans les forces spéciales en raison d'un stress post-traumatique.

Une fois rentré en France, "cette guerre, elle continue à l'intérieur de vous", avait expliqué l'ancien militaire d'élite lors de l'audience, le 1er juin. "Cela n'excuse en rien tout ce qui a pu être fait sur M. Klein, mais je savais que je n'étais pas moi-même".



Evoquant le suivi psychologique entamé, après une période de "déni", il avait assuré avoir "eu une évolution énorme depuis" les faits.

Cette affirmation avait fait réagir dans la salle, au vu de sa mise en examen et de son incarcération le 1er avril pour "assassinat", après la mort par balles de l'ex-international argentin de rugby Federico Martin Aramburu suite à une altercation à Paris.

Ce drame avait plané sur les débats, mais "vous êtes présumé innocent et je ne poserai aucune question à ce sujet", avait notamment souligné Léon-Lef Forster, avocat d'Edouard Klein.

Les condamnés interdits de porter une arme

Quant à Romain Bouvier, décrit par la victime comme "un des plus violents" lors de l'agression, il s'est vu infliger la peine la plus lourde, cinq ans de prison dont trois ferme. L'ancien étudiant en droit de 31 ans, qui se destinait à la carrière d'avocat, dépeint par l'accusation comme membre du GUD, avait nié lors de l'audience toute activité militante.

Leur condamnation est assortie d'une obligation de se soigner, de travailler et d'indemniser la victime pendant deux ans, ainsi que de l'interdiction de port d'arme pendant cinq ans. Arborant tous les deux une chemise claire et une courte barbe depuis le box, ils ont acquiescé lorsque la présidente leur a demandé s'ils avaient compris la peine, avant de discuter avec leurs avocats. Les trois prévenus qui comparaissaient libres n'étaient pas présents à l'énoncé du délibéré.

L'avocat de Le Priol "plutôt satisfait globalement"

Logan Djian, qui avait succédé à la victime à la tête du GUD, a été condamné à cinq ans de prison dont deux ans ferme, avec mandat de dépôt différé. Kleber V., en état de récidive légale car déjà condamné pour des faits de même nature, s'est vu infliger trois ans d'emprisonnement dont deux ferme, aménagés en détention à domicile sous bracelet électronique.

Geoffrey L., qui n'a pas porté de coups mais n'a "à aucun moment cherché à s'extraire de la scène", décrit comme riant aux humiliations infligées, a lui écopé de deux ans avec sursis.

L'avocat de Loïk Le Priol, Me Xavier Nogueras, s'est déclaré "plutôt satisfait globalement" de cette peine, en-deçà des réquisitions. La procureure avait requis cinq ans de prison ferme contre Romain Bouvier et de Logan Djian, quatre ans ferme contre Loïk Le Priol (compte tenu de l'altération du discernement), et cinq ans dont deux ferme pour Kleber V. et Geoffrey L.