ProD2: "Avant de recruter Mohamed Haouas, nous avons parlé à son épouse", le propriétaire de Biarritz défend l'arrivée du pilier

Condamné à un an de prison pour violence conjugale, Mohamed Haouas a rejoint Biarritz en Pro D2. Dans une lettre adressée aux supporters, le propriétaire Jean-Louis Gave a justifié l'arrivée du pilier français.

"Le recrutement a choqué certains". Jean-Louis Gave, propriétaire du Biarritz Olympique, a tenté de calmer la frustration de certains supporters depuis l'annonce de la signature de Mohamed Haouas. Le pilier français, condamné à un an de prison pour violence conjugale, ne jouera pas pour Clermont mais bien au Pays basque.

Face à la fronde de certains supporters, qui ne comprennent pas pourquoi le BO a ouvert la porte à l'arrivée de l'ancien montpelliérain, le directeur de la société financière Gavekal a envoyé un courrier aux abonnés du club pour leur expliquer qu'il comprenait "le désarroi de certains supporters".

Le club a discuté avec l'épouse d'Haouas

"Parmi les fondations de notre société, la notion la plus importante est celle du pardon, a-t-il poursuivi. Avant de recruter Mohamed Haouas, nous avons parlé à son épouse, qui nous a dit : 'Merci du fond du coeur de nous donner une chance de pouvoir faire un nouveau départ.'"

Ces déclarations vont-elles satisfaire les fans biarrots ? Certains avaient exprimé "leur honte" après l'annonce de la signature du joueur de 29 ans. "Après ce qu'il a fait à sa femme le mois dernier, il n'a absolument rien à faire sous notre maillot. Pour moi, il n’a plus sa place dans le rugby. Quelle image on donne à nos jeunes ? Tapez votre femme et vous pourrez quand même venir jouer chez nous, a confié une membre des Miarritzeko Mutilak auprès de Rugbyrama. En tant que femme, je suis abasourdie de voir le club que je soutiens depuis tant d’années tomber si bas. Personnellement, j’en suis à me demander si je vais retourner au stade. Ce président m’a tellement dégoûté du club que je ne ressens aucune envie de revenir." Reste à savoir l'accueil qui lui sera réservé par le Parc des Sports d'Aguiléra.

Condamné à un an de prison ferme fin mai pour violences conjugales, l'ex-pilier du XV de France de rugby a écopé vendredi de neuf mois ferme et neuf mois avec sursis pour des "violences aggravées" commises il y a près de dix ans à Montpellier. Cette nouvelle condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier rend en effet possible son passage par la case prison. En faisant appel, l'avocat a dit espérer que Mohamed Haouas puisse d'abord purger sa peine de 12 mois ferme sous une forme aménagée (bracelet électronique ou libération conditionnelle parentale), le temps que la cour d'appel se prononce, ce qui pourrait prendre deux ans. Cela éviterait que le joueur, en fin de contrat avec son club de Montpellier (MHR), soit envoyé derrière les barreaux.