XV de France: Rives, Fouroux, Dusautoir... Ces capitaines emblématiques qui ont précédé Dupont

Antoine Dupont occupera le rôle de capitaine durant la tournée automnale du XV de France. Le demi de mêlée, meilleur joueur de l'année, doit encore durer pendant plusieurs années et aider les Bleus à gagner des titres pour se rapprocher de ses illustres prédécesseurs. En particulier Jean-Pierre Rives qui suscite toujours l'enthousiasme des membres du Super Moscato Show sur RMC.

Charles Ollivon figure bien dans le groupe des 42 joueurs du XV de France retenus pour les tests match de novembre face à l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon (les 5, 12 et 20 novembre). Malgré la présence du troisième ligne de Toulon, Fabien Galthié et le staff tricolore ont pourtant confirmé Antoine Dupont dans ses fonctions de capitaine. Un rôle où, le meilleur joueur du monde et fer de lance de cette équipe rajeunie, le demi de mêlée semble paré à donner sa pleine mesure. De quoi peut-être lui permettre de se rapprocher des meilleurs capitaines français: Philippe Saint-André, Raphaël Ibanez, Thierry Dusautoir, Jacques Fouroux et surtout le numéro 1, Jean-Pierre Rives.

"Les membres du jury devaient voter de 1 à 10 sur une pré-liste d’une quinzaine de noms que j’avais donnée. Après j’ai appliqué le barème de la F1: 25 pts pour le premier, 18pts…, a expliqué le journaliste du Figaro, David Reyrat, présent lundi sur RMC pour présenter le premier Prix du meilleur ouvrage de rugby de l’année*. Autant c’était serré à certains endroits autant pour Jean-Pierre Rives c’est un quasi plébiscite car il est bien au-dessus du deuxième Jacques Fouroux. Quatre des sept votants ont mis Jean-Pierre Rives en tête. C’est quasiment à l’unanimité."

Moscato: "Jean-Pierre Rives, pour nous c’est Jeanne d’Arc"

Jean-Pierre Rives élu meilleur capitaine de l'histoire du XV de France, tout sauf une surprise pour Vincent Moscato tant l'ancien troisième ligne a marqué de son empreinte le rugby français dans les 70' et 80'. Du haut de ses 59 sélections, l'ex-joueur de Toulouse a inspiré plusieurs générations de rugbymen.

"Jean-Pierre Rives c’est inévitable, pour nous c’est Jeanne d’Arc. C’est l’emblème pour nous. C’est le mec qui a porté le rugby, qui a été le premier très médiatique. C’était un joueur extraordinaire. C’est 'Casque d’or'! Qui un tel surnom? C’est un surnom de cinéma. Jean-Pierre Rives était un joueur extraordinaire, époustouflant. Quand on était gamin on le regardait et quand on nous demandait à qui on voulait ressembler, on voulait ressembler à Jean-Pierre Rives."

Et le membre de la Dream Team RMC Sport d'enchaîner au sujet de Rives: "On ne se rend pas compte, c’est le seul qui faisait Paris-Match où des journaux internationaux. C’était un type hyper médiatique. Au même titre… autant que Platini, c’était du même niveau. Et quel joueur c’était!"

Charvet: "Physiquement c’était un fou furieux, un monstre"

Egalement présent sur le plateau du Super Moscato Show ce lundi, Denis Charvet a lui aussi salué l'héritage de Jean-Pierre Rives, "le premier joueur qui fait basculer le rugby dans une autre dimension". Mais l'ancien trois-quarts centre du XV de France s'est aussi souvenu de ce qui faisait la force de 'Casque d'or' sur le terrain.

"Un capitaine ce n’est pas celui qui parle le plus, c’est celui que tu suis. C’est le symbole. C’est celui qui est incontournable et qui sur le terrain fait preuve de courage et d’abnégation, a estimé Denis Charvet dans le SMS ce lundi. Voilà, Jean-Pierre Rives c’était une force de la nature. Physiquement c’était un fou furieux, un monstre. On ne se rend pas compte."

Un constat auquel Vincent Moscato s'est volontiers associé malgré le physique presque classique de Jean-Pierre Rives: "Il a donné son corps à la science. Il faisait 40km par match, plaquait 500 types et quand il prenait le ballon il avançait. Physiquement il ressemblait, attention c’était un type costaud, à un gamin. Un gamin pouvait s’identifier à lui parce qu’il ne faisait pas deux mètres et 125kg. Il était d’un gabarit à peu près normal."

Jean-Pierre Rives (en sang) avec le XV de France © Icon Sport

Au coeur du jeu du XV de France malgré son mètre soixante-quatorze, Antoine Dupont possède déjà de belles qualités comme capitaine des Bleus. Mais s'il veut (un peu) faire oublier les légendes de la sélection comme Jean-Pierre Rives, le demi de mêlée devra faire ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a réussi: offrir à la France sa première Coupe du monde en 2023.

*Offrant à son lauréat une semaine de résidence d’écrivain à Saint-Pierre-de-Trivisy et doté de 3000 euros, le Prix Bibliotèca récompense le meilleur ouvrage de rugby de l’année écoulée. Ce samedi 29 octobre 2022, Didier Cavarot a reçu la récompense des mains du président du jury, Philippe Folliot, sénateur du Tarn et président de l’Amicale parlementaire de rugby (APR), pour son ouvrage 'Monsieur Rusigby au bureau ovale de la saison blanche' (Editions de la Flandonnière).