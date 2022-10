XV de France: Antoine Dupont conserve le capitanat pour la tournée d'automne

Fabien Galthié et le staff du XV de France ont de nouveau décidé de confier le capitanat des Bleus à Antoine Dupont. Une belle preuve de confiance pour le demi de mêlée malgré le retour de Charles Ollivon dans le groupe retenu pour les trois test-matchs de l'automne face à l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon.

On ne change pas une méthode qui gagne. Capitaine des Bleus lors du Tournoi des VI Nations victorieux, Grand Chelem à la clé, Antoine Dupont conservera son rôle lors de la tournée d'automne du XV de France. Comme RMC Sport l'expliquait dès la mi-octobre, le staff tricolore emmené par Fabien Galthié a choisi de conforter le demi de mêlée dans son rôle de leader sur le terrain.

Malgré le retour de Charles Ollivon parmi les 42 sélectionnés, Antoine Dupont restera donc à la manœuvre lors des duels à venir face à l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon (les 5, 12 et 20 novembre). Une nouvelle officialisée ce lundi via un message posté par la FFR sur les réseaux sociaux.

Pas de changement prévu avant le Mondial

Absent lors du dernier Tournoi des VI Nations, en raison d'une grave blessure au genou, Charles Ollivon voit donc le profil du demi de mêlée toulousain lui être préféré pour les test-matchs du mois de novembre. Intrônisé capitaine pendant l'absence du troisième ligne du RCT, Antoine Dupont a parfaitement assuré l'intérim. Une période de transition qui va donc durer pour le meilleur joueur de l'année 2021.

Symbole de ce XV de France en plein renouveau. Le demi de mêlée de la ville rose avait parfaitement répondu aux attentes de l’encadrement et du public.

Si son absence en juillet au Japon avait permis à Charles Ollivon de récupérer son brassard (virtuel) pour deux rencontres, Fabien Galthié et son staff ont finalement tranché en faveur d'Antoine Dupont pour cet automne.

A un peu moins d'un an du début de la Coupe du monde 2023 en France, le sélectionneur et ses adjoints ont donc opté pour la stabilité. Le statut de titulaire indiscutable du Toulousain, par rapport à l'incertitude entourant le temps de jeu de l'avant en troisième ligne, a également constitué un avantage au moment de choisir le capitaine.