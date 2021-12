Top 14: plusieurs cas positifs à Bordeaux-Bègles à cinq jours du match contre Toulon

A l'instar des footballeurs, les rugbymen de l'UBB ne sont pas épargnés par le Covid-19, puisque plusieurs cas positifs ont été détectés et l'entraînement du jour annulé, alors que la rencontre face à Toulon est prévue le 27 décembre.

Le rugby n'est pas épargné. Alors que les Girondins de Bordeaux font face à une recrudescence des cas de Covid, l'Union Bordeaux-Bègles n'y échappe pas non plus. L'entraînement de l'UBB, prévu dans l'après-midi, a été annulé après la découverte de plusieurs cas positifs au Covid-19 au sein de son effectif, a constaté mercredi l'AFP présente sur place. "Il y avait une suspicion de Covid ce (mercredi) matin. Les joueurs et le staff ont passé un test antigénique en début d'après-midi et certains se sont avérés positifs. Ces derniers vont passer un test PCR dans les prochaines heures pour avoir confirmation de leur positivité", a précisé l'UBB, qui n'a pas souhaité communiquer sur le nombre de personnes touchées.





Incertitude pour le Boxing Day

Ces cas de Covid-19 interviennent à cinq jours de la reprise du Top 14 pour les hommes de Christophe Urios qui doivent se déplacer lundi 27 décembre à Toulon, pour le compte de la dernière journée de la phase aller. Le match de Coupe d'Europe qu'ils devaient disputer dimanche dernier aux Scarlets de Llanelli avait été reporté par l'EPCR, l'organisateur de la compétition, en raison des restrictions de déplacement entre la France et le Royaume-Uni.

Afin de limiter la propagation de variant Omicron, la Ligue nationale de rugby a durci son protocole contre le Covid-19 en Top 14 et Pro D2 avec notamment l'obligation pour les joueurs non-vaccinés de se faire tester tous les jours au lieu de trois fois par semaine. En plus des tests quotidiens désormais demandés aux joueurs non-vaccinés, "le port du masque est à nouveau obligatoire dans tous les établissements recevant du public pour tous les sujets du groupe professionnel, à l'exception des périodes d'effort physique", a fait savoir la LNR.

Pour rappel, 96,5% des joueurs évluant en Top 14 sont vaccinés face au virus, tandis qu'en Pro D2 ce chiffre concerne 95% des rugbymens.