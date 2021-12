Bordeaux-Bègles: Matthieu Jalibert, positif au Covid, forfait face à Toulon

Matthieu Jalibert a annoncé ce jeudi avoir été testé positif au Covid-19. Placé à l'isolement, il est forfait pour le déplacement de Bordeaux-Bègles à Toulon lundi prochain et pour la réception de Biarritz.

Le demi d'ouverture de Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert est positif au Covid-19 et manquera les deux prochaines journées de Top 14, a-t-il fait savoir sur son compte Instagram. "J'ai très peu de symptômes, je vais plutôt bien, mais ça m'oblige à m'isoler dix jours", a écrit le joueur de 23 ans. "Je vais en profiter pour me reposer et revenir plus fort!"

Message de Mathieu Jalibert sur Instagram. © Capture d'écran Instagram

L'UBB décimé par le Covid

L'ouvreur international (15 sélections) manquera donc le déplacement de l'UBB à Toulon lundi (si la rencontre a bien lieu) puis la réception de Biarritz le 2 janvier pour le compte des 13e et 14e journées du championnat. Matthieu Jalibert est le sixième joueur bordelais à avoir été testé positif. A trois jours du match face à Toulon, il n'y a pas de nouveaux cas dans l'équipe mais d'autres tests vont être réalisés ce lundi, quelques heures avant le match face à Toulon.



Pour l'instant, la rencontre est maintenue malgré la situation sanitaire mais par prévention, la Ligue de Rugby et Canal+, le diffuseur du Top 14, ont changé le programme de la soirée du 27 décembre, en programmant l'affiche La Rochelle-LOU, initialement prévue à 19 heures, à 21h05. Cette décision est prise en attendant les résultats des tests de ce lundi, qui pourraient impacter la rencontre entre l'UBB et Toulon.