Lyon: Couilloud a des envies d’ailleurs

Le demi de mêlée international du LOU, Baptiste Couilloud (25 ans, 10 sélections), est suivi par le Stade Français mais aussi le Racing 92 qui s’est renseigné. Les dirigeants lyonnais, eux, n’entendent pas lâcher leur numéro 9 malgré ses velléités de départ.

C’est l’un des probables feuilletons des mois à venir: où jouera Baptiste Couilloud la saison prochaine ? Le demi de mêlée international, arrivé à Marcoussis ce dimanche, au lendemain de la victoire lyonnaise contre Pau (31-27), pour préparer la tournée du XV de France, est bien sous contrat avec le LOU jusqu’en 2025. Il a prolongé son contrat voilà un an mais avec possiblement une ouverture pour un départ en 2023.

Aujourd’hui, la porte est fermée. Et sur cette clause de sortie, l’interprétation des deux parties diffère radicalement. Selon les informations de RMC Sport, une discussion a eu lieu en début de semaine dernière entre le joueur et sa direction. Le président Yann Roubert l’a clairement signifié à Couilloud : il n’est pas question de le libérer malgré ses velléités de départ. Le sujet serait d’ailleurs source de crispation en interne, et ce jusqu’à Olivier Ginon, l’actionnaire majoritaire du club. "On fera tout pour les garder", indiquait, en conférence de presse la semaine passée, le manager lyonnais Xavier Garbajosa au sujet des éléments convoités au sein de son effectif. Et d’ajouter : "Notre meilleur recrutement, c’est de garder nos meilleurs joueurs." La situation pourrait-elle évoluer dans les semaines à venir ?

Couilloud plaît en région parisienne

Le Stade Français, en quête d’un numéro 9 pour la saison prochaine, est effectivement intéressé. Ce n’est pas nouveau puisque la saison dernière, le club parisien avait déjà tenté de le recruter. Sans succès puisqu’il avait opté pour un nouveau contrat au LOU. La saison prochaine, le club de Hans-Peter Wild sera entraîné par Laurent Labit et Karim Ghezal, deux entraîneurs appréciés par le joueur.

Mais ce n’est pas le seul club sur les rangs. Selon les informations de RMC Sport, le Racing est également venu aux renseignements. Le futur manager, l’Anglais Stuart Lancaster, apprécierait beaucoup son profil. Sur le papier, ça peut surprendre sportivement (et financièrement) puisque le club francilien s’appuie sur le jeune Nolann Le Garrec (20 ans), considéré comme l’un des très grands espoirs à son poste. Vrai intérêt ou volonté de faire monter les enchères du voisin francilien ?

De ce que l’on a nous a dit récemment, les Ciel et Blanc n’auraient cependant pas de marge par rapport au salary cap pour le recruter. Couilloud, lui, ne serait pas insensible à ces marques d’intérêt venues de la région parisienne. Le feuilleton est loin d’être terminé.