Top 14 : Bastareaud quitte Lyon, incertitude pour la suite de sa carrière

Mathieu Bastareaud a confirmé ce mercredi son départ de Lyon en fin de saison. La suite de la carrière du joueur de 33 ans, gravement blessé aux deux genoux, reste dans le flou.

Sorti en larmes et blessé aux deux genoux le 27 novembre dernier, Mathieu Bastareaud ne le savait peut-être pas encore mais il venait alors de disputer ses dernières minutes avec Lyon. Le troisième ligne de 33 ans a annoncé ce mercredi son départ du LOU à la fin de la saison via un message posté sur les réseaux sociaux.

"Au terme de la saison, il sera temps pour moi de dire au revoir au LOU rugby, a écrit l’ancien joueur du Stade Français et de Toulon. Je tenais à remercier le club, le staff, mes coéquipiers et les supporters pour leur accueil chaleureux et surtout leur soutien dans les moments difficiles que j’ai pu connaître durant ces trois années. Je souhaite le meilleur au club pour la suite."

Bastareaud dans le flou pour son avenir

En fin de contrat à Lyon, Mathieu Bastareaud n’a pas pris part au sacre de Lyon face à Toulon en finale du Challenge européen (30-12). L’ancien joueur du XV de France aux 54 sélections ne participera pas non plus à la lutte pour une qualification des Lyonnais en phase finale en Top 14 pour la fin de ses trois ans (entrecoupés d'une pige aux Etats-Unis) avec le LOU.

Si Mathieu Bastareaud venait à poursuivre sa carrière de joueur, il pourrait rejoindre le RCT qui serait en pole pour l'accueillir selon les informations de RMC Sport puisque sa femme et ses enfants habitent toujours dans la cité varoise.

Mais encore une fois, rien n’est fait puisque le joueur ne sait pas encore s’il pourra rejouer au rugby au niveau professionnel.

"Vais-je continuer et rejouer au rugby? C’est la bonne question. A l’heure d’aujourd’hui, je ne peux pas dire avec certitude que je vais pouvoir reprendre le rugby", avait de son côté indiqué Mathieu Bastareaud dans le Super Moscato Show à la mi-mars. Avant de préciser: "En tout cas, je fais tout pour reprendre." En attendant d’en savoir plus pour son avenir, Mathieu Bastareaud devrait rentrer à Toulon pour y rejoindre sa famille.