Top 14: Bouscatel élu président de la LNR

René Bouscatel a été élu ce mardi président de la Ligue nationale de rugby (LNR). L’ancien président du Stade Toulousain a battu son rival Vincent Merling et succède à Paul Goze à la tête de l’instance.

La question de l’attribution des droits TV du Top14 déjà réglée, la Ligue nationale de rugby s’est attelée ce mardi à boucler son deuxième dossier chaud du début de l’année. René Bouscatel a été élu président de la LNR au terme d’une élection où il était opposé à Vincent Merling. Il l'a emporté avec 100% des voix du nouveau comité directeur.

L’ancien dirigeant du Stade Toulousain a devancé l’actuel patron du club de La Rochelle. Le retrait d’Alain Tingaud et son ralliement à Vincent Merling ces derniers jours n’auront donc pas suffi à faire pencher le vote en sa faveur. René Bouscatel succède à Paul Goze. Après huit ans à la tête de l’instance, l’ancien président de la LNR ne pouvait pas briguer un troisième mandat à moins de modifier les statuts de la Ligue nationale de rugby.

Merling pas élu au comité directeur

Outre sa défaite pour la présidence de la LNR, Vincent Merling a subi un second revers électoral ce mardi. Le président de La Rochelle n’a pas non plus été élu parmi les représentants élus du Top 14 au comité directeur de la Ligue. Avec seulement 51 voix en sa faveur, le patron des Maritimes voit ainsi Jean-François Fonteneau (Agen), Bernard Lemaitre (Toulon), Thomas Lombard (Stade Français), Didier Lacroix (Toulouse), Yann Roubert (Lyon) et Bernard Pontneau (Pau) intégrer la direction de l’instance du rugby profesionnel.

A deux ans de la Coupe du monde de rugby en France, René Bouscatel va devoir apaiser les relations entre la LNR, les clubs de Top 14 et la Fédération française de rugby. Le nouveau président de la Ligue devra également gérer les conséquences du Covid-19 sur les équipes du championnat de France.