Top 14: Kolbe à Toulon en fin de semaine pour subir des examens

Blessée au genou, la recrue star de Toulon, le Sud-africain Cheslin Kolbe, est attendue en fin de semaine pour poursuivre sa convalescence.

L'ailier sud-africain Cheslin Kolbe, blessé à un genou, doit arriver à Toulon "en fin de semaine" pour poursuivre sa convalescence et subir des examens médicaux afin d'évaluer la durée de son indisponibilité, a annoncé lundi le RCT.

Kolbe, recruté pour trois saisons par Toulon fin août, deux ans avant le terme de son contrat à Toulouse, n'a pas encore joué sous ses nouvelles couleurs puisqu'il participait au Rugby Championship avec les Springboks. Mais le champion du monde de 27 ans s'était blessé début septembre à l'entraînement avec sa sélection.

Il sera présenté aux supporters samedi

"L'entorse du genou contractée par Cheslin Kolbe avec son équipe nationale début septembre a connu une mauvaise évolution et sa durée d'indisponibilité s'est poursuivie", a rappelé le RCT dans un communiqué. "Le staff médical du Rugby Club Toulonnais va donc profiter de l'arrivée de son ailier-arrière pour réaliser différents examens médicaux et ainsi envisager un retour à la compétition le plus rapide possible", a-t-il ajouté. Kolbe doit être présenté aux supporters du RCT au stade Mayol samedi, avant le coup d'envoi (21h05) du match entre Toulon et le Racing 92, comptant pour la 7e journée de Top 14.