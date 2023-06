Top 14: l'image insolite d'Emmanuel Macron sifflant une bière cul-sec dans le vestiaire de Toulouse

Après le triomphe du Stade Toulousain en finale du Top 14 face à La Rochelle, le président de la République, Emmanuel Macron, s’est rendu dans le vestiaire des champions de France. Il en a profité pour boire une bière cul-sec sous les yeux amusés des Rouge&Noir.



Très chaude ambiance dans le vestiaire toulousain samedi soir au Stade de France. Vainqueur de la finale du Top 14 sur le fil contre La Rochelle (29-26) après un essai monumental de Romain Ntamack, Toulouse a dignement fêté le 22e Bouclier de Brennus de son histoire. Les joueurs d’Ugo Mola ont aussi eu droit aux félicitations d’Emmanuel Macron. Après avoir essuyé quelques sifflets du public lors de son entrée sur la pelouse du SDF avant le coup d’envoi, le président de la République s’est rendu dans le bouillant vestiaire des Rouge et Noir.

Cul-sec!

Détendu et souriant, le chef de l’Etat a visiblement apprécié l'ambiance mise par les néo-champions de France en ce début de troisième mi-temps. Dans le ton de la soirée, il s’est offert une Corona, la bière favorite de Jacques Chirac, et, à la surprise générale, il l’a ingurgitée cul-sec sous le regard amusé des joueurs du Stade Toulousain, comme on a pu le voir sur des images diffusées par Canal+. L'une des images de la soirée.