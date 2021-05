Top 14: La 26e journée, maintenue, sera disputée à huis clos

Alors que certains présidents souhaitaient avancer les horaires de la 26e et dernière journée de la saison régulière de Top 14, début juin, afin d’accueillir du public, tous les matchs se disputeront finalement bel et bien en soirée, à 21h, dans des stades vides.

La Ligue Nationale de Rugby n’a pas encore officialisé l’information auprès du grand public, mais le doute n’est aujourd’hui plus permis. Les clubs ont d’ailleurs été mis au courant ces derniers jours. La 26e et dernière journée de la saison régulière de Top 14, prévue le samedi 5 juin, se disputera bel et bien à huis clos.

Une permutation avec la ProD2 avait été envisagée

Quelques présidents avaient indiqué leur souhait d’avancer les horaires de toutes les rencontres afin d’accueillir un peu de public, potentiellement jusqu’à 1.000 spectateurs. Ce qui est impossible avec un coup d’envoi du multiplex à 21 h, à l’heure du nouveau couvre-feu.



Des discussions ont eu lieu en coulisses ces deux dernières semaines avec le diffuseur pour étudier la faisabilité du dossier. Mais plusieurs obstacles se sont révélés trop importants. Canal + n’entendait pas être privé de rugby en prime-time. Pour tenter de trouver une solution, le diffuseur avait, selon nos informations, proposé de passer en soirée la finale de Pro D2, initialement programmée le même à jour à 17h30, et d’avancer les matchs de Top 14. Ces derniers jours, la LNR a finalement décliné cette hypothèse de permutation.

"Pas question d'aller au clash avec Canal+"

"Certains présidents n’étaient de toute façon pas très chauds à l’idée de modifier ces horaires et d’engager des frais supplémentaires avec notamment la mise en place d’un service de sécurité en cas d’accueil du public", selon une source proche du dossier.

Quant à ceux qui étaient favorables à un passage du multiplex dans l’après-midi, il n’était de toute façon pas question d’aller au clash avec Canal + sur ce dossier. "La donne aurait été différente si les clubs avaient alors pu accueillir 5.000 ou 10.000 personnes", nous dit-on. Ça sonnera creux encore une fois à Clermont, Lyon, Bayonne, Pau, Bordeaux, Paris et Castres le 5 juin prochain.