Top 14: le clan Haouas tend la main à Clermont pour trouver une solution "amiable"... car il ne le voit pas jouer à l'ASM

Maître Marc Gallix, l'un des avocats de Mohamed Haouas, a présenté à RMC Sport la position de son client après la décision rendue ce lundi par les prud'hommes dans son conflit avec Clermont. Le représentant du pilier de 29 ans a lancé l'hypothèse d'un accord financier entre le club de Top 14 et Mohamed Haouas.

En fin de contrat à Montpellier, Mohamed Haouas s'est engagé avec Clermont à partir du 1er juillet. Mais le club auvergnat ne veut plus de lui en raison de ses déboires avec la justice et de sa récente condamnation pour violences conjugales. Suite à une procédure express devant les prud'hommes, l'équipe de Top 14 a été débouté de sa demande de suspension du contrat du pilier de 29 ans. Après ce verdict favorable à Mohamed Haouas, maître Marc Gallix a partagé sa satisfaction et son plan pour la suite auprès de RMC Sport.

"Je trouve que cet épisode, qui a quand même été douloureux parce qu’il a fait deux jours de prison, l’a changé et l’a fait mûrir encore plus. Parce qu’il manque de maturité, même à 29 ans, a expliqué l'un des avocats du pilier droit international (16 sélections). D’abord il a un meilleur look, je vais vous faire rire mais il s’est coupé les cheveux. Il s’entraîne comme un dingue tous les jours le matin, le midi et le soir, dans une salle. Il est vraiment physiquement en très grande forme. Lui, il veut jouer au rugby. Il veut jouer au rugby."

"Il sait que cela sera difficile à Clermont"

Après sept saisons sous les couleurs du MHR, Mohamed Haouas avait choisi Clermont pour continuer sa carrière. Mais la réaction du club après sa condamnation pour violences conjugales rend compliquée la cohabitation en Auvergne.

"Ce qui l’inquiète, c’est que c’est un joueur de tempérament et il sait que cela sera difficile à Clermont dans la mesure où le club a fait savoir qu’il ne le voulait pas, a encore estimé Maître Gallix. Lui, il s’attend à affronter une certaine hostilité. Je pense que la meilleure solution pour Mohamed Haouas, cela sera à un moment donné de trouver une solution amiable avec le club."

Et l'avocat du joueur qui s'occupe principalement du dossier de violences conjugales d'enchaîner: "Je ne vois pas comment il pourrait jouer pour un club dont il est maintenant officiellement salarié mais avec une ambiance qui ne lui permettrait pas de jouer et de s’épanouir. C’est (l'autre) avocat qui s’en occupera mais le fait qu’il fasse appel ne change rien et la question va se poser à partir du 1er juillet."

Deux options pour Haouas et Clermont

Dans cinq jours, le 1er juillet, Mohamed Haouas sera officiellement un joueur de Clermont. Dès lors, le pilier compte bien se rendre à l'entraînement de l'ASM afin de préparer la prochaine saison de Top 14. Sauf si la direction clermontoise trouve une autre solution.

"Je ne veux pas trop m’immiscer dans le travail de l’avocat qui s’occupera de la partie sociale mais lui (Mohamed Haouas), il va se présenter. Il va se présenter avec un huissier de justice en disant qu’il est salarié du club et donc qu’il se présente pour les entraînements. La suite on verra, a ensuite assuré maître Gallix pour RMC Sport. On va voir comment va réagir le club de Clermont. Est-ce qu’ils vont revenir en arrière finalement, comme ils ont été déboutés d’une procédure lancée en urgence, qu’ils vont tenter de trouver un terrain d’entente ? Il y a deux façons de trouver un terrain d’entente. Soit Clermont le libère mais moyennant une contrepartie financière, soit ils le gardent au club et ils oublient tout ce qu’ils ont dit. Y compris des choses fausses, à savoir qu’on a caché au club les problèmes qu’il avait eu avec la justice."

Un énorme appel du pied aux autres clubs

Dans l'hypothèse d'un accord amiable pour mettre fin à son contrat à Clermont, Mohamed Haouas se retrouvera alors libre de signer dans le club de son choix. En attendant de savoir comment il devra appliquer sa condamnation pour violences conjugales, le pilier de 29 ans serait même près à des efforts financiers pour continuer à jouer au rugby. Maître Gallix l'a clairement fait savoir: Mohamed Haouas veut jouer et écoutera toutes les offres si Clermont le libère.

"Mohamed Haouas va prendre ce qu’on lui donne et ce qui sera le plus intéressant pour lui par rapport aux engagements financiers qu’il a pris (l’achat d’une maison, ndlr). […] Mohamed Haouas c’est un joueur de Top 14, il est international et pilier droit, a finalement estimé l'un de ses avocats. Il aurait pu être numéro 2 derrière Uini Atonio à la Coupe du monde. Là aujourd’hui on n’en parle plus. La priorité c’est de jouer au rugby pendant encore si ou sept ans. Si des clubs qui ont des ambitions, c’est ce que me disait son agent, de monter en Top 14 comme Biarritz ou Agen, lui proposent un contrat… Ce sera forcément un contrat en-dessous de ce que lui propose Clermont mais qui lui permettrait de faire face à ses échéances financières, il l’acceptera. Il l’acceptera."