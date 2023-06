Top 14: les excuses d'O'Gara aux Toulousains pour ses propos après la défaite rochelaise

Le manager du Stade rochelais, Ronan O'Gara, avait critiqué le Stade toulousain après la défaite de son équipe en finale du Top 14. Il avait parlé d'une "équipe moyenne" mais il a présenté ses excuses jeudi dans l'émission "Off The Ball".

Presque une semaine est passée et Ronan O'Gara a eu le temps de digérer au moins un peu la défaite de La Rochelle face à Toulouse (29-26), en finale du Top 14. "Peut-être que c’est ok de dire que la meilleure équipe a perdu. (...) C’est une équipe moyenne en face de nous qui a profité de nos erreurs. Je pense que ce n’était pas un énorme Stade Toulousain", avait expliqué l'Irlandais à chaud après la rencontre, le week-end dernier.

Dans l'émission "Off The Ball", il est revenu sur sa réaction d'après-match. "J'ai montré de l'irrespect en disant que Toulouse était une équipe moyenne, reconnaît O'Gara. Mais c'est une équipe cinq fois championne d'Europe et qui a gagné 22 Boucliers. Pour tous ceux qui ont joué pour Toulouse ou qui y joueront dans le futur, mes commentaires étaient petits et décevants de ma part et j'accepte ça. C'est important que je le dise."

"La performance de Toulouse en finale était moyenne"

L'Irlandais a toutefois pris le temps d'insister au sujet de la finale perdue par le Stade rochelais : "J'aurais dû être plus précis quand j'ai parlé. Je pense que la performance de Toulouse en finale était moyenne, mais ça ne fait pas de Toulouse une équipe moyenne."

Bien avant la finale, les entraîneurs des deux équipes s'étaient accrochés par médias interposés. "Ce n’est pas intéressant. L’avis d’Ugo Mola sur La Rochelle hier, aujourd’hui, ou demain ne m’intéresse pas", avait expliqué Ronan O'Gara, après des commentaires plutôt positifs du manager toulousain sur son équipe.

"Des fois, il vaut mieux se taire et passer pour un con que de parler et dans tous les cas dire des choses qui s'éloigneraient ou ne laisseraient plus aucun doute sur le sujet", avait rétorqué Mola. Cette fois, Ronan O'Gara a donc tenté d'apaiser les tensions.