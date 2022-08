Top 14: libéré par le Stade Français, Laumape rebondit au Japon

Libéré de tout contrat par le Stade Français pendant l'été, Ngani Laumape s'est engagé mercredi pour trois ans au Japon avec l'équipe des Kobelco Steelers. Le centre international néo-zélandais ne s'était pas adapté à la vie à Paris et a donc quitté le Top 14 après seulement une année en France.

Le trois-quarts centre international néo-zélandais Ngani Laumape, libéré début août de son contrat avec le Stade français, s'est engagé avec les Kobelco Steelers. Une informaition confirmée ce mercredi par la franchise nippone et par le joueur de 29 ans.

"Excité par les trois prochaines saisons avec les Kobelco Steelers, j'ai hâte de commencer à travailler avec l'équipe", s'est ainsi félicité Ngani Laumape sur les réseaux sociaux.

Laumape ne s'est pas adapté à Paris

Arrivé il y a un an, Ngani Laumape (29 ans, 15 sélections) avait été libéré par le club parisien début août "suite à des difficultés d'adaptation familiales", selon les explications fournies depuis par le Stade Français.

Comparé au départ pour Toulon de l'autre trois-quarts centre du club, le Fidjien Waisea Nayacalevu, "ça a été plus brutal, on ne s'y attendait pas, on a appris ça tardivement, fin mai. (...) Cela nous a pas mal embarrassé mais retenir un joueur contre sa volonté, c'est totalement contre-productif", a récemment indiqué le DG parisien Thomas Lombard à l'AFP.

"Tout en préservant les intérêts du club, et en demandant à ce que le club ne soit pas perdant dans cette histoire, on a essayé de trouver une solution avec Ngani Laumape, a encore expliqué le dirigeant du club parisien. Cela n'a pas été une saison où il a été au top de ses performances mais on sait que le processus d'acclimatation peut être long pour les joueurs issus de l'hémispère Sud."

Entre Top 14 et Champions Cup, Laumape a disputé 22 rencontres, dont 17 comme titulaire sous le maillot rose. Le centre néo-zélandais n'a cependant inscrit que deux essais. Surtout, il n'est jamais vraiment parvenu à faire oublier l'international français Gaël Fickou (parti au Racing), qu'il devait remplacer au centre de l'attaque parisienne. Sacrée à deux reprises (2003-2004, 2018-2019), la franchise de Kobe fait partie des candidats au titre dans le championnat du Japon.