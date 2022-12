Top 14: O'Gara prolonge jusqu'en 2027 avec La Rochelle

Le manager irlandais de La Rochelle Ronan O'Gara, un temps évoqué comme futur sélectionneur de l'Angleterre, a prolongé jusqu'en 2027 avec les Maritimes, a annoncé ce mardi le club champion d'Europe.

Ronan O'Gara rempile à La Rochelle, jusqu'en 2027. L'ancien ouvreur du Munster et légende du XV irlandais (128 sélections entre 2000 et 2013), est arrivé chez les Maritimes en 2019 en tant qu'entraîneur principal en provenance des Crusaders (2017-2019 - 2 titres Super Rugby) après avoir entraîné le Racing 92 (2013-2016 - Champion de France 2016).

Promu manager en 2021, O'Gara a mené les jaune et noir au titre de champion d'Europe au printemps 2022, le premier trophée majeur remporté par le club à la caravelle. "Je suis très heureux et fier de la prolongation de Ronan qui s'inscrit dans un objectif durable de performance. Ensemble, avec nos supporters, nous avons vécu de grandes émotions collectives et j'ai la conviction que nous allons en vivre d'autres lors des prochaines saisons", a déclaré son président Vincent Merling.

"Une fierté de continuer ici"

"J'adore mon groupe. Progressivement, nous changeons de statut et j'ai la conviction que ce n'est que le début. Et puis les supporters ici sont incroyables. Cette passion qui les anime, ce soutien qu'ils m'ont témoigné. Oui, je dois le dire, tout cela a rendu ma décision facile. C'est une grande responsabilité mais aussi beaucoup de fierté de continuer ici", a déclaré le technicien irlandais.

Cette prolongation intervient le jour où le sélectionneur australien de l'Angleterre Eddie Jones a été démis de ses fonctions à neuf mois de la Coupe du monde. Le nom de O'Gara avait circulé ces dernières semaines pour lui succéder après le Mondial 2023 en France.