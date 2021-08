Toulon: "Cheslin Kolbe est un match winner", se réjouit Bernard Lemaitre

Le président du RCT Bernard Lemaitre s'est félicité ce vendredi de l'arrivée de la star sud-africaine de Toulouse Cheslin Kolbe, un "match winner" capable de "donner un coup de boost" au club varois.

C'est une petite bombe dans le monde du rugby. Le champion du monde sud-africain Cheslin Kolbe (27 ans), l'une des plus grandes stars du Top 14, a fait le choix de quitter Toulouse deux ans avant la fin de son contrat pour rejoindre Toulon. Forcément ravi de cette arrivée, Bernard Lemaitre s’est exprimé ce vendredi sur ce gros coup réalisé par son club. Le président du RCT espère que cette signature va rallumer la flamme chez les supporters toulonnais, privés de titre et d’émotions depuis plusieurs saisons.

"Un coup de boost pour le RCT"

"Est-ce mon Lionel Messi ? J’espère que ce sera le messie avec un "e", celui qui va enflammer le jeu, faire basculer les matchs. Kolbe est un match winner. Il n’arrivera qu’en décembre mais c’est important qu’il soit là pour les moments décisifs, c’est l’essentiel !" Le patron toulonnais a partagé au passage quelques coulisses de ce transfert : "C’est un intermédiaire qui nous a contacté. Ce n’est pas Toulon qui a fait le premier pas. On nous a expliqué qu’il y avait une possibilité, et Kolbe n’avait au final que deux choix : Toulon ou un club étranger. C’était pour nous une grande opportunité. Un coup de boost pour le RCT, pour la passion et l’ambiance ici à Toulon."

Bernard Lemaitre, qui a confirmé que le RCT avait dû verser au Stade Toulousain une indemnité de transfert mais sans vouloir entrer dans les détails de l’opération, espère désormais que Toulon saura "monétiser" un tel transfert, mieux exploiter et promouvoir l’image des quelques stars que compte l’effectif toulonnais, donc Cheslin Kolbe. Bernard Lemaitre a enfin expliqué que le RCT n’avait plus les moyens, cette saison, de recruter un trois-quart centre, mais que le club travaillait dores et déjà sur des recrues pour la saison suivante.