Toulouse: Dupont et Ntamack laissés au repos et absents contre Toulon

Le Stade Toulousain affrontera Toulon samedi soir (21 heures) sans Antoine Dupont et Romain Ntamack, laissés au repos. Baptiste Germain et Thomas Ramos devraient les remplacer.

Les Toulousains Antoine Dupont et Romain Ntamack ont été laissés au repos cette semaine et ne joueront pas samedi contre Toulon lors de la 23e journée de Top 14. Très sollicités avec le XV de France pendant le Tournoi des Six Nations, les deux joueurs n'avaient pas encore eu l'occasion de couper depuis leur retour à Toulouse.

"Je n'ai pas envie de prendre de risques avec leur santé"

Ugo Mola avait laissé entendre dès la semaine dernière, avant le 8e de finale retour de Coupe d'Europe chez les Irlandais de l'Ulster (30-23), que certains de ses internationaux avaient besoin de repos. "Honnêtement, je n'ai pas le choix. Ça va au-delà de la règle. A un moment, ça ne peut pas être de l'acharnement. Je n'ai pas envie de prendre de risques avec leur santé", avait-il déclaré.

Vers une charnière Germain-Ramos

Une charnière composée Baptiste Germain-Thomas Ramos devraient ainsi être alignés samedi contre Toulon, dans un stade Vélodrome de Marseille à guichets fermés.

Par ailleurs, le Stade Toulousain pourrait bénéficier du retour de Julien Marchand, absent ces trois dernières semaines en raison d'une blessure à un mollet. Le talonneur s'est entraîné normalement mercredi.