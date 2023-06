Top 14: "Toulouse est une équipe moyenne qui a profité de nos erreurs", regrette O'Gara, l'entraîneur de La Rochelle

Le manager rochelais Ronan O'Gara avait bien du mal à cacher sa déception après la finale de Top 14 perdue contre le Stade Toulousain (29-26), samedi soir, au Stade de France.

Terrible désillusion pour La Rochelle. Le double champion d’Europe a été renversé samedi soir par le Stade Toulousain, qui s’est adjugé un vingt-deuxième Bouclier de Brennus en remportant la finale du Top 14 (29-26). Longtemps menés, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont pu compter sur une géniale inspiration de Romain Ntamack, auteur d'un essai à deux minutes de la fin pour délivrer le peuple rouge et noir.

A moins de trois mois de la Coupe du monde 2023, les Toulousains ont donc récupéré leur couronne de rois de France, abandonnée à Montpellier le temps d'une saison. Pour les Maritimes, c’est évidemment un énorme coup dur. "Notre saison est terminée et c'est très dommage pour nous, au vu de la saison qu'on vient de faire, c'est cruel de terminer comme ça, a regretté l’arrière Brice Dulin après la rencontre. Cela fait partie du sport malheureusement, ce soir, ça n'a pas basculé dans notre sens. Il y a eu des finales où on a retourné des situations au dernier moment. Malheureusement, ils sont allés la chercher mais on la perd tout seuls aussi. De mon point de vue, c'est une accumulation de petites fautes en cette fin de match qui leur permet de l'emporter. On a flanché un petit peu trop tôt malheureusement. Ils ont des opportunités qu'ils ratent et nous, on doit être capables de mieux gérer cette fin de match, mais c'est comme ça."

"Peut-être que c’est ok de dire que la meilleure équipe a perdu"

Même frustration du côté de Grégory Alldritt : "Ça va être très dur à digérer dans les prochains jours. Il faut le digérer, c'est ce qui va nous rendre meilleurs. Il va falloir revoir le match, ça va être dur mais il faut voir nos erreurs. Et encore progresser. C'est dur de perdre de cette façon. On peut se trouver toutes les excuses du monde mais ça, c'est une mentalité de perdant... Il faut savoir se remettre en question et se servir de cette finale pour progresser. C'est nous qui perdons le match." Le manager rochelais Ronan O'Gara avait également du mal à cacher sa déception : "Un match, c'est 80 minutes. J'ai appris contre Toulouse qu'un match n'est jamais fini. Malheureusement. On prend une mauvaise décision à la fin... mais bravo à Romain Ntamack, quel athlète ! Quel joueur ! C'est un essai exceptionnel. Après un essai comme ça, tu mérites de gagner. Mais je pense qu'on n'était pas proche de notre vrai niveau. On concède trois pénalités qui nous coûtent le match..."

"Il n’y a pas beaucoup d’écart entre les deux équipes. Peut-être que c’est ok de dire que la meilleure équipe a perdu. J’ai un super groupe, on est très frustrés. (…) C’est une équipe moyenne en face de nous qui a profité de nos erreurs. Je pense que ce n’était pas un énorme Stade Toulousain. Je peux accepter une défaite si on prend quatre beaux essais", a insisté l’Irlandais en zone mixte.