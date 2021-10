Toulouse: Mola vers une prolongation sur la durée

Selon les informations de RMC Sport, le manager Ugo Mola, en fin de contrat en 2023, devrait prolonger sur la durée au Stade Toulousain. Les discussions sont en cours entre les deux parties.

Ugo Mola et le Stade Toulousain, c’est sans doute loin d’être terminé. A la tête du club rouge et noir depuis 2015, après le départ de Guy Novès, l’ancien international (48 ans, 12 sélections) sera en fin de contrat en 2023. Mais, en coulisses, les dirigeants planchent depuis plusieurs semaines sur son avenir. Selon les informations de RMC Sport, Mola devrait rempiler sur un bail longue durée.



Avec Toulouse, il a tout gagné. Depuis sa prise de fonctions, Mola a soulevé à deux reprises le Bouclier de Brennus (2019 et 2021) mais aussi remporté la Champions Cup la saison dernière pour un doublé historique. C’est un signe fort de la part du président Didier Lacroix et des dirigeants toulousains qui entendent miser sur la continuité dans les années à venir. Aussi bien dans l’encadrement qu’au sein de l’effectif où les discussions ont débuté pour une prolongation des meilleurs éléments, à commencer par le demi de mêlée international Antoine Dupont (libre en 2023 comme Romain Ntamack notamment) que son club souhaite évidemment conserver pour de nombreuses années. Là aussi, l’optimisme est de mise.

"Il ne faut pas vouloir durer pour durer"



Un doute avait plané, en fin de saison dernière, sur l’avenir de Mola. Après la victoire en finale de Top 14 contre La Rochelle, synonyme de doublé après la finale de Champions Cup remportée face au même adversaire, l’ancien international s’était montré énigmatique dans les travées du Stade de France: "Si je serai là à la reprise ? Euh... ouais, oui. On va voir", avait-il alors lancé.

Et d’ajouter: "Il ne faut pas vouloir durer pour durer, avait-il notamment lancé. Il faut essayer d'exister quand tu penses que tu as les leviers nécessaires pour faire avancer ton groupe". Visiblement, le Stade Toulousain, leader du Top 14 après les 7 premières journées malgré sa défaite à Lyon, et Mola sont encore loin d’être rassasiés.