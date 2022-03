France-Angleterre: "Le plus gros match depuis la finale du Mondial 2011", selon Shaun Edwards

Shaun Edwards a livré son ressenti ce mercredi à trois jours du duel entre le XV de France et l’Angleterre lors du Tournoi des VI Nations. L’entraîneur de la défense de l’équipe de France s’attend à un combat acharné face à des Anglais revanchards.

Deuxième en 2020 puis en 2021, le XV de France version Fabien Galthié veut enfin remporter son premier trophée lors du Tournoi des VI Nations 2022. Invaincus en quatre matchs, les Bleus vont tenter de battre l’Angleterre samedi au Stade de France pour réaliser le Grand Chelem. Un exploit inédit pour l’équipe tricolore depuis 2010 et la bande emmenée par Thierry Dusautoir.

A trois jours du crunch face au XV de la Rose, Shaun Edwards a prévenu les joueurs français: ils ne seront pas une grande équipe tant qu’ils n’auront pas battu l’Angleterre et glaner un titre tant attendu. L’entraîneur anglais de la défense tricolore s’est montré assez clair sur l’importance de cette dernière journée de compétition.

"L’équipe de France doit passer à l’étape suivante et gagner un trophée"

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Shaun Edwards a débarqué en France avant même l’arrivée de Fabien Galthié au poste de sélectionneur des Bleus. Grand artisan des succès gallois pendant près de onze ans, le coach a bâti la muraille défensive du XV de France depuis son arrivée début 2020. Frustré dès que ses Bleus craquent et encaissent un essai, il espère les voir briller contre l’Angleterre et rafler ce titre qui couronnerait le travail de tout un groupe.

"C'est le plus gros match de la France depuis la finale de la Coupe du monde 2011, a indiqué Shaun Edwards auprès du journal britannique The Times. Je sais que tout le monde dit positif choses sur nous, mais jusqu'à ce que vous ayez gagné un trophée tu n'es pas vraiment une bonne équipe. Battre les All Blacks c’était un bon accomplissement mais l’équipe de France doit passer à l’étape suivante et gagner un trophée pour que l’on parle d’elle comme une vraie bonne équipe."

Les Bleus presque infranchissables en 2022

Avec seulement six essais encaissés en quatre rencontres et seulement 15 points pris en moyenne cette année dans le Tournoi, les Bleus sont en net progrès par rapport aux années précédentes. Mais si les Bleus s’inclinent contre le XV de la Rose ce samedi à Saint-Denis, Shaun Edwards et tout le groupe de Fabien Galthié auront encore un goût amer dans la bouche. Une victoire et un Grand Chelem, à un peu plus d’un an de la Coupe du monde enverraient un signal à la planète rugby.

"Si nous gagnons samedi, ma première pensée sera pour le peuple français parce qu’il attend depuis si longtemps, a encore estimé l’entraîneur de la défense du XV de France. Ma deuxième pensée sera pour Bernard Laporte parce qu’il il a mis sa confiance dans ce staff pour gagner ces gros matchs. Enfin, ensuite je penserai aussi à moi parce que cela me rendrait heureux d’écrire l’histoire." Et si en plus les Bleus infligent une correction aux Anglais en encaissant le moins de points possible, Shaun Edwards sera véritablement aux anges.