France-Ecosse : accord FFR-LNR pour reporter le match au 26 mars

La Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR) ont poursuivi leurs discussions ce mardi et ont trouvé un accord pour reporter le match entre la France et l’Ecosse au vendredi 26 mars. La Fédération écossaise doit désormais valider cette nouvelle date avant que le comité des VI Nations ne l’entérine.

Finalement, ce devrait être le 26 mars. Alors que la Ligue nationale de rugby (LNR) et la Fédération française de rugby (FFR) avaient trouvé un accord, lundi, pour reporter le match entre la France et l’Ecosse au jeudi 25 mars, la journée de mardi a légèrement changé la donne.

Cette rencontre de la troisième journée du Tournoi des VI Nations, décalée en raison des nombreux cas de Covid-19 dans les rangs du XV de France, pourrait finalement se disputer le vendredi 26 mars en prime time. C’est en tout cas l’accord qui a été trouvé entre les deux instances du rugby français.

La balle est dans le camp des Ecossais et du comité des VI Nations

Cela entraînerait un doublon de plus avec le Top 14 dans le calendrier puisque la 20e journée de championnat se déroulera les 27 et 28 mars. Un week-end sans Ligue 1 qui pourrait donc permettre au diffuseur de retransmettre des matchs le samedi et le dimanche. Certains clubs auraient préféré que la rencontre ne soit disputée durant la fenêtre internationale, pourquoi pas le 9 mars, mais c’est bel et bien un report fin mars qui est privilégié.

En échange, les clubs auraient obtenu des contreparties de la part de la Fédération. Les Bleus pourraient donc enchainer trois matchs de rang contre l’Angleterre à Twickenham, le pays de Galles au Stade de France et donc l’Ecosse, toujours à Saint-Denis. La balle est désormais dans les mains du comité des VI Nations et de la Fédération écossaise. Celle-ci ne serait pas contre cette date du 26 mars à condition de pouvoir compter sur tous ses meilleurs éléments, notamment ceux qui évoluent dans le championnat anglais. Le jeudi 25 mars posait de toute façon un souci aux Ecossais puisque ce soir-là, l’équipe nationale de football affrontera l’Autriche en match de qualifications pour la Coupe du monde.