France-Galles: la grosse émotion de Galthié après la victoire renversante des Bleus

Fabien Galthié était ému et stupéfait après la victoire incroyable du XV de France contre le pays de Galles ce samedi, dans le choc de la cinquième journée du Tournoi des VI Nations (32-30). Un succès qui permet aux Bleus de rêver encore du titre.

Au retour du vestiaire après la pause, il n'avait aligné que quelques mots et semblait aussi agacé que stressé. Fabien Galthié était un peu plus bavard mais absolument stupéfait après le coup de sifflet final et la victoire complètement folle du XV de France face au pays de Galles ce samedi, dans le choc de la cinquième journée du Tournoi des VI Nations (32-30).

"L'équipe a cru en son étoile"

"On était prêts, on avait envie, on connaissait l'enjeu, l'adversaire, leur dynamique. On savait à quoi s'attendre. Le scénario est incroyable!, lâche le sélectionneur très ému sur France 2. Je retiens la victoire, la capacité à aller la chercher malgré tout, les obstacles, le sort. L'équipe a cru en son étoile et son destin, sa capacité à renverser la montagne. L'équipe n'est pas sortie du match, elle aurait pu, c'était parfois un peu difficile de comprendre ce qu'il se passait." Une référence sans doute à l'arbitrage, avec un carton rouge pour Willemse à la 68e ou encore un troisième essai gallois à la limite.

"Ils croient en eux, en l'équipe, ils savent tout le bien que les supporters pensent d'eux. Ils sont portés par cet incroyable soutien populaire. C'est sûrement grâce aux gens qui nous soutiennent qu'ils ont réussi à renverser le cours du match et à aller chercher ce bonus qui nous laisse croire", ajoute Fabien Galthié. Croire que les Bleus peuvent soulever le trophée en cas de victoire bonifiée sur un score large vendredi prochain, face à l'Ecosse.